Bollettino vaccini covid oggi 17 febbraio/ 132.6 milioni di somministrazioni totali

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, l’andamento della campagna vaccinale in Italia che ricordiamo, è scattata il 27 dicembre del 2020. In questi quasi 14 mesi la macchina organizzativa del Bel Paese è stata in grado di inoculare ben 132.6 milioni di dosi, per un incremento rispetto al bollettino di ieri di circa 200mila unità. Aumenti anche per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi, che ad oggi sono arrivate a quota 36.5 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto la prima dose sono in totale 49.2 milioni, pari al 91.1 per cento della popolazione vaccinabile.

Piccoli passi in avanti anche per quanto riguarda gli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario, ad oggi a quota 47.9 milioni, pari all’88.7 per cento della platea. Bene anche il numero relativo ai guariti da covid da meno di sei mesi con l’aggiunta della prima dose, ad oggi a quota 50.6 milioni, mentre, per quanto riguarda le dosi consegnate in Italia, il numero è salito a quota 135.6 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 FEBBRAIO: IL NUOVO STUDIO SULL’EFFICACIA DEL BOOSTER

E a proposito di vaccini anti covid, nella giornata di ieri è stato pubblicato uno studio molto importante da parte dall’Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano insieme all’Humanitas, allo Spallanzani di Roma e all’Irccs di Reggio Emilia. In base a quanto emerso la terza dose di vaccino anti-Covid “è necessaria ed essenziale per potenziare la risposta immunologica in pazienti oncologici e fragili”.

E ancora: “Dopo cinque mesi di lavoro comune e l’osservazione di oltre 600 pazienti – sono le parole del direttore scientifico dell’Int Giovanni Apolone, riportate da Skytg24.it – abbiamo confermato che è necessaria. In questo modo si riduce il rischio infezioni e le complicanze del Covid 19″. I risultati emersi suggeriscono che il booster sia particolarmente efficace contro alcune malattie, tra cui quelle onco-ematologiche, ma anche i tumori del sangue e i pazienti che hanno ricevuto trattamenti antitumorali.

