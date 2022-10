Bollettino vaccini Covid oggi 17 ottobre/ 90,19% italiani ha completato primo ciclo

Ritorna l’appuntamento con il bollettino vaccini Covid nella giornata di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, aggiornato alle 6.40. Sul sito internet appositamente predisposto per monitorare l’andamento della campagna di vaccinazione in Italia contro il Coronavirus, minaccia che dagli albori del 2020 grava sul mondo intero. Alla data odierna, nel nostro Paese, il numero totale di somministrazioni è salito a quota 141.260.208, con un incremento alquanto blando rispetto alle 24 ore precedenti, a conferma di come si stia attraversando una fase di sostanziale stallo in termini di inoculazioni. Per quanto riguarda le quarte dosi, il dato aggiornato ad oggi segna quota 3.748.942, con le terze dosi che sono ferme a 40.206.109, vale a dire l’84,28% della platea di soggetti vaccinabili.

Secondo il bollettino vaccini Covid, coloro che hanno ricevuto le prime due dosi, portando così a compimento l’intero ciclo vaccinale, sono ad oggi in totale 48.695.035, esattamente il 90,19 per cento della platea di over 12. Infine, per quanto concerne i minori d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, sono 1.407.331 i bambini che hanno ricevuto almeno una dose, mentre il ciclo vaccinale completo è stato ricevuto da 1.287.640 giovanissimi (+8 rispetto alla giornata antecedente, ndr).

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 OTTOBRE 2022: SÌ AL VACCINO ANTI-COVID E ALL’ANTINFLUENZALE INOCULATI IN CONTEMPORANEA

Dopo avere osservato il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, lunedì 17 ottobre 2022, utilizzando le FAQ del Ministero della Salute proviamo a fornire una risposta a un quesito che negli ultimi tempi risulta essere di stretta attualità in Italia: è sicuro ricevere nella stessa occasione la quarta dose del vaccino anti-Covid e il vaccino antinfluenzale?

La risposta campeggia online, sul sito web del dicastero capitolino: “Sì. Tenuto conto delle attuali indicazioni espresse dalle principali autorità di Sanità Pubblica internazionali e relativi Comitati Consultivi e dei dati preliminari relativi alla co-somministrazione di vaccini anti-SARS-CoV-2/COVID-19 con vaccini antinfluenzali, è possibile programmare la somministrazione dei due vaccini, anti-influenzale e anti-SARS-Cov-2, nella medesima seduta vaccinale”.

