Bollettino vaccini covid oggi 18 novembre/ 45.5 mln di immuni, 3.4 mln di terze dosi

Il bollettino vaccino covid di oggi, giovedì 18 novembre, è stato puntualmente emesso dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, subito dopo le ore 6:00 di questa mattina. Il nuovo report ha aggiornato la campagna vaccinale anti covid, che ricordiamo, è scattata in Italia così come in tutti gli altri paesi dell’Unione Europea, ormai poco meno di un anno fa, precisamente il 27 dicembre 2020. Partiamo dal numero totale di dosi somministrate in questi quasi undici mesi, leggasi 92.7 milioni, numero che nelle ultime 24 ore è cresciuto di circa 200mila unità, così come potete vedere anche dal bollettino di ieri mattina.

Il dato degli immunizzati, coloro che invece hanno raggiunto già il completamento del ciclo vaccinale, è cresciuto portandosi a quota 45.5 milioni, esattamente l’84.3 per cento del totale della popolazione vaccinabile italiana over 12. Attenzione anche al numero delle terze dosi, salito ad oggi a quota 3.4 milioni di cui 563mila dosi addizionali. Infine il numero dei vaccini consegnati in Italia dal dicembre di un anno fa, in totale 99.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 18 NOVEMBRE: IL COMMENTO DI SPERANZA

E a commento degli ottimi numeri della campagna vaccinale in Italia, è uscito allo scoperto il ministro della salute Roberto Speranza, che ha elogiato il paese per i suoi dati.

Intervenendo nella giornata di ieri in occasione del convegno dell’Ordine dei medici, l’esponente del governo Mario Draghi, ha affermato: “Oggi (ieri ndr) in Italia sono state somministrate 92,5 mln di dosi di vaccino. Non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un grande Paese. Le prime dosi sono fondamentali. Continuiamo a farne circa 19mila al giorno: sembra un numero residuale e invece è importante perché ogni singola dose di vaccino in più significa rendere più forte il nostro scudo contro il Covid-19. Dobbiamo insistere”. L’Italia sta spingendo al momento sulla terza dose di vaccino anti covid alla luce del decadimento ormai accertato della protezione del siero a sei mesi di distanza dall’ultima dose ricevuta.

