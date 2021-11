Bollettino vaccini covid oggi 17 novembre/ 3.2 mln di terze dosi, immuni 84.2%

Scopriamo anche oggi come ormai di consueto da quasi un anno a questa parte, il nuovo bollettino vaccino covid, il report sulla campagna vaccinale aggiornato appunto alla data odierna, mercoledì 17 novembre 2021. Senza perderci in troppe chiacchiere, partiamo subito dal dato più importante, quello relativo agli italiani immunizzati, ovvero, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con le due classiche dosi dei vaccini Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o con il monodose di Johnson & Johnson. Tale numero ha raggiunto oggi la cifra di 45.5 milioni, il che significa che l’84.2 per cento del popolo italiano è stato immunizzato.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 17 novembre/ +65 ricoveri, positività 0.9%

Continua a crescere anche il dato riguardante le terze dosi, il numero su cui al momento è concentrata la massima attenzione degli addetti ai lavori, e che segna quota 3.2 milioni di cui 534mila dosi addizionali. Infine, per quanto riguarda il numero di farmaci somministrati, la cifra ha raggiunto il totale di ben 92.5 milioni di inoculazioni, il che significa che nelle ultime 24 ore, come potete notare dal bollettino di ieri, c’è stato un incremento di circa 200mila dosi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 17 novembre/ Positività 1.1%, 74 morti

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 NOVEMBRE: LE PAROLE BRUSAFERRO

Ed ha alluso proprio ai vaccini anti covid, ma in generale a tutti i vaccini, il professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, istituto superiore di sanità, intervenendo ieri in occasione del 16esimo Forum ‘Meridiano sanità, le coordinate della salute’, tenutosi in quel di Palazzo Rospigliosi a Roma. “Costruiamo la salute costruendo i nostri modelli sociali – sono le parole di Silvio Brusaferro riportate dall’edizione online di Skytg24 – questa pandemia sta dimostrando il ruolo di ciascuno nel determinare le nostre scelte e i nostri comportamenti, che a loro volta influenzano la comunità in cui viviamo”.

Paolillo "Covid aumenta rischio nascite premature"/ Su virus respiratorio sinciziale…

Quindi il numero uno dell’Iss ha aggiunto e concluso: “Per adottare queste scelte occorre fiducia nella scienza, nelle istituzioni e occorre discernimento tra le molte informazioni fornite, capendo quelle che abbiano una base scientifica, una fonte attendibile. Questa è una sfida importante per affrontare la pandemia, ma anche tutte le altre patologie”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA