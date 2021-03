Bollettino vaccini covid oggi 20 marzo/ 7.5 milioni di dosi somministrate

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale con il nuovo bollettino vaccini covid di oggi, sabato 20 marzo 2021. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del governo, aggiornato alle ore 6:01 di oggi, in Italia sono state somministrate 7.532.035 di dosi dallo scorso 31 dicembre, il che significa che nel Belpaese hanno utilizzato il 78.6% dei farmaci totali giunti, leggasi 9.577.500 di sieri (nel dettaglio 6.610.500 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). Per quanto riguarda coloro che hanno ricevuto la doppia dose, quindi quelli già immunizzati, al momento sono 2.3 milioni.

Sono invece 4.5 milioni le donne vaccinate contro i 2.9 milioni di uomini, mentre, a livello di categorie, gli Operatori Sanitari e Sociosanitari vaccinati sono al momento 2.8 milioni, seguiti dai 2.1 milioni di over 80. 1.2 milioni le unità di personale non sanitario vaccinate, e 678mila unità di personale scolastico. A completare il report, i 507mila ospiti nelle strutture residenziali già vaccinati, e le 196mila unità delle forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID 20 MARZO, IL COMMENTO DI PREGLIASCO

La campagna vaccinale è ripresa a pieno regime nelle ultime 24 ore dopo che l’Ema, l’agenzia europea del farmaco, aveva bloccato le vaccinazioni per accertamenti su AstraZeneca. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, professore dell’università degli studi di Milano e membro della task force anti covid ella regione Lombardia, il mondo della scienza non ne esce benissimo: “L’aspetto comunicativo è disastroso e disastrante – le sue parole riportate dal sito di Skytg24 – verso un futuro di utilizzo delle vaccinazioni anti covid in genere”. E ancora: “L’Ema non ha potuto far altro che dire: ad oggi ci sono 25 casi su 20 milioni, non c’è relazione scientificamente provata di correlazione causa-effetto, però dobbiamo approfondire e lasciando questo margine oggettivo”. La speranza, ovviamente, è che il caso AstraZeneca non abbia creato un eccessivo scetticismo verso il vaccino, con il conseguente rischio di un aumento del popolo dei no-vax.

