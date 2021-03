Conferenza stampa Aifa, diretta video/ Vaccino AstraZeneca riparte dopo ok Ema

Da oggi 19 marzo 2021 il vaccino AstraZeneca potrà riprendere il regolare percorso di somministrazione anche in Italia: l’annuncio ufficiale verrà dato dall’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) in conferenza stampa alle ore 12, con la diretta in video streaming che sarà garantita dai canali YouTube della stessa Aifa e del Ministero della Salute. Nei 7 giorni di massimo caos attorno al siero anglo-svedese, si è passati al diffondersi del timore di potenziali effetti dannosi post-vaccino AstraZeneca (tromboembolie, ndr) in ambito Ue lo scorso weekend, alla sospensione fragorosa di Germania, Italia, Francia e Spagna lo scorso lunedì e una coda di polemiche e informazione “a singhiozzo” fino alla decisione definitiva presa ieri dall’EMA (Agenzia europea del farmaco).

«Vaccino sicuro ed efficace, benefici superiori ai rischi. Non è associato ad un incremento del rischio di eventi tromboembolici», è stato il parere dettato ieri dalla direttrice di EMA ad Amsterdam. A cascata, i singoli Paesi europei stanno ora cercando di capire come ricominciare le vaccinazioni AZ, con diversità anche importanti a seconda delle nazioni: in Italia, immediatamente il Governo Draghi ha fatto sapere in una nota che «la somministrazione del vaccino AstraZeneca riprenderà già da domani (oggi, ndr). La priorità del governo rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile».

CONFERENZA STAMPA AIFA: LE POSSIBILI AVVERTENZE

A stretto giro, ieri sera la nota dell’Aifa che annuncia la conferenza stampa odierna alle ore 12 e l’iter che seguirà la ripresa delle vaccinazioni AstraZeneca (a personale scolastico e forze dell’ordine, secondo l’ordine stabilito dal nuovo piano vaccini del commissario Gen. Francesco Paolo Figliuolo). «La raccomandazione del Comitato di Valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nella riunione di oggi, 18 marzo 2021, ha confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio del vaccino antiCovid19 AstraZeneca, escludendo una associazione tra i casi di trombosi e il vaccino COVID19. Ha inoltre escluso, sulla base dei dati disponibili, problematiche legate alla qualità e alla produzione», spiega l’Agenzia informando che non appena stamane giungerà il parere finale del Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP), «Aifa procederà a revocare il divieto d’uso del vaccino AstraZeneca, consentendo così una completa ripresa della campagna vaccinale a partire dalle ore 15.00». Nella conferenza stampa odierna illustreranno novità, iter della vaccinazione e possibili avvertenze il direttore generale di Aifa Nicola Magrini, il Direttore Generale della Prevenzione Giovanni Rezza e il Presidente del CSS Franco Locatelli (questi ultimi due membri del nuovo Cts nominato dal Premier Draghi e dal Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio).

Sulle possibili attenzioni da prendere nelle vaccinazioni AstraZeneca – stante che i “casi sospetti” di rare trombosi si sono rivelati 25 su 20 milioni di vaccinati AZ in tutta Europa – è intervenuto ieri in Commissione Salute in Parlamento il Presidente di Aifa Giorgio Palù (anche lui fresco membro del “nuovo” Cts): «se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, bisognerà studiarli. Soprattutto le donne che prendono la pillola, che è un farmaco pro-trombotico o che hanno difetti della coagulazione. Una maggiore attenzione, cioè, per questi soggetti. Aspettiamo però che ci sia questa valutazione da parte dell’Ema».



