Bollettino vaccini Covid oggi 25 agosto 2022/ Rezza: “Ne abbiamo ancora bisogno”

140.236.807: questo il totale delle somministrazioni riportato dal bollettino vaccini Covid aggiornato ad oggi, giovedì 25 agosto 2022. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, 49.424.289 con almeno una dose (91,54% della popolazione over 12), mentre 48.680.061 hanno completato il ciclo vaccinale (90,16% della popolazione over 12).

Bollettino coronavirus Lombardia 25 agosto/ Tasso di positività al 13,6%

Per quanto concerne le dosi booster, sono state somministrate 684.646 quarte dosi a immunocompromessi e fragili, il 19,82 % della popolazione immunocompromessa/fragile potenzialmente oggetto di dose booster/2ª booster che ha ultimato il ciclo vaccinale con richiamo da almeno 4 mesi. Per quanto riguarda la somministrazione alla platea 5-11, 1.402.309 con almeno una dose, ovvero il 38,36% della popolazione 5-11.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 agosto/ TI e tasso positività in calo

BOLLETTINO VACCINI COVID, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

In attesa dei nuovi aggiornamenti del bollettino vaccini Covid, arrivano importanti novità dall’Ema. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco ha annunciato che il prossimo 1 settembre è in programma una riunione straordinaria per valutare le due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la sub variante BA.1 Omicron. Le domande sono state presentate da Pfizer BioNTech per il farmaco Comirnaty e da Moderna per il farmaco Spikevax.

Vietato abbassare la guardia nella lotta al Covid, dei vaccini abbiamo ancora bisogno. Questo quanto confermato da Gianni Rezza nel suo intervento al Meeting di Rimini: “Di fatto anche ora c’è un grande bisogno dei vaccini anti-Covid: se non avessimo avuto gran parte della popolazione immunizzata, infatti, l’impatto sulle strutture sanitarie sarebbe stato molto maggiore”. Il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute ha poi evidenziato che la pandemia di Covid-19 ha ribadito il trionfo della vaccinologia: “Nel giro di pochi mesi avere dei vaccini contro il virus, fatti con una piattaforma innovativa, è stata una vittoria”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 AGOSTO/ +11 morti, -25 ricoverati

© RIPRODUZIONE RISERVATA