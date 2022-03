Bollettino vaccini covid oggi 25 marzo/ 91.3% di italiani con almeno una dose

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, venerdì 25 marzo 2022, il consueto report quotidiano sulla campagna di vaccinazione di massa italiana. L’aggiornamento è stato reso pubblico dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, come sempre dopo le ore 6:00 di questa mattina, e ancora una volta ha confermato il “blocco” delle vaccinazioni in Italia. Il numero totale di somministrazioni si è infatti portato oggi a quota 135.6 milioni, il che significa che rispetto al bollettino di ieri si è verificato un incremento di circa 50/100 mila dosi.

Il totale delle terze dosi è invece ad oggi a quota 38.6 milioni, mentre il numero di italiani immunizzati, che hanno cioè completato il ciclo vaccinale, ha raggiunto la cifra di 48.4 milioni, pari all’89.7 per cento del totale della popolazione vaccinabile. Gli italiani con almeno la prima dose sono invece 49.3 milioni, il 91.3 per cento del totale, infine, le dosi consegnate nel nostro Paese, sono ad oggi 141.9 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 25 MARZO: IL COMMENTO DI BASSETTI

Ed ha parlato ieri della campagna vaccinale il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova. Intervistato dai microfoni di Leggo ha spiegato: «Non voglio minimizzare il fenomeno, ma dobbiamo abituarci a questo andamento alto-basso ci dobbiamo abituare. Se oggi siamo qui è perché il 90% è vaccinato. E comunque la forte contagiosità può essere anche un fatto positivo. Tanta gente si sta facendo gli anticorpi – ha proseguito – il vaccino e l’immunizzazione naturale competono a raggiungere la difesa dalle forme gravi».

Sulla campagna vaccinale che, come vi ripetiamo da giorni, sta frenando in maniera considerevole, Matteo Bassetti ha aggiunto: «Sì, purtroppo con lo scoppio della guerra non si è più vaccinato nessuno. Va bene allora sottolineare questo rialzo dei dati, perché serve a ribadire che il virus c’è ancora, che non è tutto finito».











