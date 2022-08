Bollettino vaccini Covid oggi 26 agosto 2022/ +20mila dosi in 24 ore

IL BOLLETTINO VACCINI COVID DI OGGI

Come di consueto, nella mattinata di oggi venerdì 26 agosto, il Ministero della Salute ha aggiornato il bollettino dei vaccini per il covid. La campagna per le somministrazioni non si è mai fermata, nonostante l’estate e nonostante moltissimi italiani siano andati in ferie, ma ha comunque subito un leggero rallentamento, forse anche dovuto al pool ristretto di persone che possono attualmente beneficiare della quarta dose.

Infatti, il bollettino vaccini covid riporta 140.258.801 somministrazioni totali, con un incremento appena superiore ai 20mila rispetto alla giornata di ieri. Il ciclo vaccinale primario è stato completato dal 90,16% della popolazione (48.681.143 somministrazioni), dato stabile ormai da diversi giorni. La prima dose booster (anche detta terza dose) è anch’essa stabile al 84,01% della popolazione nel bollettino vaccini covid di oggi. Crescono, infine, le quarte dosi, con circa 2mila somministrazioni in più nella platea di immunodepressi (per un totale di 688.066 dosi), e con 2.213.233 dosi totali somministrate al resto della platea soggetta alla seconda dose booster (che corrisponde al 16,17%).

BOLLETTINO VACCINI COVID: UE VERSO APPROVAZIONE BOOSTER AGGIORNATI

Mentre il bollettino vaccini covid continua ad essere aggiornato quotidianamente con tutte le inoculazioni delle ultime 24 ore, in Europa si parla sempre di più dei nuovi booster aggiornati per contrastare le varianti. Questi, infatti, dovrebbero essere ormai da tempo sul banco di approvazione dell’agenzia europea del farmaco (Ema), che ha annunciato che a breve si terrà una riunione straordinaria del Comitato per i medicinali ad uso umano, per la valutazione dei booster di Moderna e Pfizer.

Attualmente l’approvazione che si aspetta da parte dell’Ema riguarda i primi aggiornamenti del vaccino covid che dovrebbero offrire copertura per il ceppo originario (ovvero quello originato a Wuhan) e per Omicron 1. Il dubbio dei commentatori sta proprio qui, nel fatto che ormai la variante Omicron 1 sia praticamente sparita, soppiantata da Omicron Ba.4.5. Sia Moderna che Pfizer hanno già prestato la loro versione del vaccino aggiornata per la variante più diffusa, ma risulta essere ancora in approvazione negli USA dove l’ente regolatore del farmaco sta lavorando proprio per la sua approvazione, che arriverà sicuramente dopo il primo settembre (data in cui l’Ema dovrebbe ufficializzare il via libera ai primi aggiornamenti del booster). Seguiremo gli sviluppi della situazione, aspettandoci che a breve il bollettino vaccini per il covid includa anche le nuove versioni aggiornate.

