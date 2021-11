Bollettino vaccini covid oggi 26 novembre/ 5 mln di terze dosi, 84.3% immunizzati

Il bollettino vaccini anti covid resta senza dubbio quello maggiormente seguito dalla popolazione italiana e dagli addetti ai lavori, e lo stesso accadrà anche oggi, venerdì 26 novembre 2021. Del resto, la campagna di vaccinazione è strettamente legata all’andamento del contagio, e ormai abbiamo capito che più si inoculano dosi e più il virus circola di meno. Gli ultimi dati certificati dal ministero della salute e dall’Iss, l’istituto superiore di sanità, evidenziano un aumento delle dosi totali somministrate nelle ultime ore, così come potete notare dal bollettino di ieri, di circa 200mila unità, arrivando quindi a quota 94.5 milioni.

Gli immunizzati sono invece in totale 45.5 milioni, l’84.3 per cento della popolazione italiana over 12 vaccinabile, mentre le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono salite a quota 47 milioni, l’87.1 per cento del totale. Le terze dosi stanno proseguendo a ritmo spedito e a oggi sono arrivate a quota 5 milioni, in merito al numero di farmaci consegnati in Italia, il totale segna quota 101 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 26 NOVEMBRE: TERZA DOSE ANCHE PER MIHAJLOVIC

E fra coloro che si sono sottoposti alla terza dose di vaccino covid vi è anche l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che negli ultimi anni ha combattuto contro la leucemia vincendo la sua sfida: “E’ fondamentale vaccinarsi – ha detto, come si legge sul sito di RaiNews – comunque ti salva la vita. Io sono stato trapiantato, ho fatto la terza dose e adesso sto bene”. Il tecnico rossoblu ha aggiunto: “Ognuno, purtroppo, dentro il suo nucleo familiare ha persone che conosce, esempi non positivi, non vaccinati. L’altro ieri in Serbia è morto un mio amico, 56 anni. Non si è voluto vaccinare, è andato in ospedale ed è morto”.

L’allenatore ha concluso: “Quando è scoppiata questa pandemia e si parlava del vaccino non vedevamo l’ora di riuscire a farlo. Ora che c’è è davvero stupido non vaccinarsi, non riesco a capire: vaccinatevi, salvate la vita a voi e agli altri. Se vivi in una comunità e non ti vuoi far vaccinare, non è una cosa che riguarda solo te. Se non vaccinandoti danneggi anche gli altri, è una cosa egoista”. Sicuramente uno splendido gesto quello dell’ex calciatore di Inter e Lazio.



