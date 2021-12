Bollettino vaccini covid oggi 27 dicembre/ “Serve quarta dose a maggio o giugno”

Nuovo appuntamento con il bollettino vaccini Covid, con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 27 dicembre 2021. Come reso noto dal report del governo, il totale delle somministrazioni ha raggiunto quota 108.385.663. L’8,77% della popolazione over 12 ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre l’85,57% ha completato il ciclo vaccinale. Percentuale che raggiunte l’89,49% della popolazione over 12 contando anche i guariti da al massimo sei mesi.

Il bollettino dei vaccini Covid segnala oltre 17 milioni di terze dosi: per la precisione il 55,46% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi. Passiamo adesso alla somministrazione alla platea 5-11 anni: vaccinato il 4,60% della popolazione 5-11 anni, totale di oltre 168 mila bimbi.

BOLLETTINO VACCINI COVID: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa dei nuovi dati aggiornati del bollettino vaccini Covid, si è già aperto il dibattito sull’ipotesi di una quarta dose di vaccino. In Israele è stato avviato uno studio per valutare l’efficacia della somministrazione della quarta dose, ma Walter Ricciardi ha le idee chiare: «Le tre varianti del virus sono nate nei Paesi meno attenti. Ora bisogna spingere con la terza dose e da maggio la quarta», le sue parole ai microfoni de Il Messaggero. Il consigliere di Speranza ha poi aggiunto: «Non è un caso che le 3 varianti che hanno caratterizzato il 2021, siano arrivate da paesi simbolo. La prima dal Regno Unito, che non ha fatto nulla per fermare il virus. La seconda dall’India, che aveva abbassato la guardia. E quest’ ultima dal Sudafrica, dove si è diffusa perché la copertura vaccinale è minima. Ora finiamo il 2021 con una quarta ondata superiore per casi alle precedenti e la necessità di accelerare sulla terza dose».

