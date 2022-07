Bollettino vaccini covid oggi 27 luglio/ Più di 100mila quarte dosi in un giorno

Bollettino vaccini covid oggi 27 luglio: 2.1 milioni di quarte dosi

Eccoci tornati con il consueto appuntamento giornaliero con il bollettino dei vaccini per il covid che registra tutte le nuove somministrazioni dal 27 dicembre di due anni fa. La campagna vaccinale continua a procedere, seppur in estate si registra un leggero calo complessivo delle adesioni, anche per via delle vacanze. A questo si aggiunge il fatto che ormai più del 90% della popolazione ha completato il primo ciclo vaccinale (composto da prima e seconda dose), dato ormai stabile da parecchio tempo come dimostra il bollettino di ieri.

Covid costruisce nano-tunnel per invadere cervello/ "Ecco perché sintomi neurologici"

Il bollettino dei vaccini per il covid registra contestualmente anche il fatto che l’83,73% della popolazione abbia ricevuto anche la terza dose di vaccino, che in termini numerici corrisponde a 39.943.311 somministrazioni complessive. Infine, è la quarta dose di vaccino che in questo periodo sta procedendo piuttosto velocemente, considerando anche e soprattutto che è attualmente disponibile solamente per gli over 60 (oltre agli immunodepressi e ai soggetti più fragili e a rischio). In una giornata le somministrazioni sono state circa 100mila, portando il totale a 2.139.397 che corrisponde al 3,61% della popolazione e al 12,35% della platea che ne ha diritto.

Bollettino coronavirus Lombardia 27 Luglio/ Pregliasco "Dati in calo, ma i morti..."

Bollettino vaccini covid oggi 27 luglio: per Speranza è importante “andare avanti”

Nel mentre che il bollettino dei vaccini per il covid registra il fatto che la campagna stia procedendo sempre a gonfie, vele anche se leggermente a rilento rispetto all’inizio, il ministro della salute Roberto Speranza è intervenuto durante la conferenza di presentazione del Bilancio Sociale della Croce Rossa Italiana. Ha, innanzitutto, ricordato che “la Croce Rosse ha dato un grande contributo” alla campagna, ma ricorda anche che quest’ultima “non è chiusa”, soprattutto in vista della fine della stagione calda che, nel corso degli ultimi anni, ha dimostrato di indebolire il virus e la sua trasmissibilità.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 27 LUGLIO/ Bassetti: "Basta mascherine a scuola"

Tirando le somme su come stia procedendo la campagna vaccinale sul territorio, Speranza si dice parecchio ottimista, perché “è stata un grande successo nel nostro paese”. “Oltre il 90% delle persone sopra i 12 anni ha completato il ciclo primario”, confermando i dati registrati dal bollettino dei vaccini covid, e “abbiamo quasi 40milioni di booster effettuati”. Si tratta di risultati importanti perché “ci collocano tra i migliori in Europa e nel mondo”. Infine, Speranza ricorda che “a settembre e ottobre dovremmo continuare, perché grazie ai vaccini viviamo una fase nuova che ci consente di non adottare misure drastiche”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA