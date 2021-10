Bollettino vaccini covid oggi 29 ottobre/ 89.4 mln di somministrazioni, immuni 82.6%

E’ giunto il momento di fare il giornaliero resoconto sulla campagna vaccinale anti covid in Italia, con il consueto bollettino vaccini quotidiano. Ad oggi, 29 ottobre 2021, il numero totale di dosi somministrate nel nostro Paese è pari a 89.4 milioni, un dato che è cresciuto rispetto al precedente bollettino (che potete consultare qui), di circa 200mila somministrazioni, così come certificato dai dati ufficiali del ministero della salute e dell’istituto superiore di sanità. In merito invece al dato senza dubbio più importante, quello riguardante gli immunizzati, ovvero, coloro che hanno già completato il ciclo vaccinale con le due dosi, il numero è salito a 44.6 milioni, il che significa che ben l’82.6 per cento del totale della popolazione vaccinabile over 12 è coperto dal covid, quasi sicuramente dalla sua forma più grave.

Da qualche giorno a questa parte il report ufficiale del ministero ha inoltre aggiunto due nuove voci riguardanti le terze dosi, distinte in dose addizionale, quelle a cui vengono sottoposte le persone fragili, e il richiamo o booster, coloro che invece sono stati vaccinati ormai un anno fa e la cui protezione anticorpale si è abbassata di molto. In questo caso i numeri segnano rispettivamente quota 242.294 e 1.147.983.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 29 OTTOBRE: IL PENSIERO DI CRISANTI SUI NO VAX

Intanto nella giornata di ieri è tornato a parlare il professor Andrea Crisanti (qui la sua intervista completa), direttore di microbiologia dell’università di Padova, soffermandosi in particolare sul popolo no vax. Secondo lo stesso scienziato, chi non si è vaccinato fino ad oggi difficilmente lo farà nei mesi prossimi: “Obbligo di vaccino anti Covid per tutti? Ci sono tante persone che hanno fobie – ha raccontato parlando ieri con i microfoni del programma di Rai Tre, Agorà – ci sono quelle che, per esempio, non viaggerebbero mai in aereo, nemmeno con l’obbligo”.

Quindi Crisanti ha aggiunto e concluso: “Bisogna accettare che c’è una piccola porzione di popolazione che ha questi problemi con la vaccinazione e queste persone non devono e non possono essere regalate ai no vax. Serve trovare un compromesso. Per esempio obbligarle ad usare la mascherina Ffp2 che è molto sicura”.



