Bollettino vaccini covid oggi 4 gennaio/ 20.4 milioni di terze dosi somministrate

E’ martedì 4 gennaio 2022 e anche stamane, subito dopo le ore 6:00, è arrivata la consueta comunicazione riguardante la campagna di vaccinazione italiana, il quotidiano bollettino vaccini covid. Come comunicato dal ministero della salute e dall’istituto superiore di sanità, il numero totale di dosi di vaccino somministrate è salito a quota 112.1 milioni, per un incremento rispetto al report di ieri di circa 600mila unità. Per quanto riguarda invece le terze dosi, il dato segna oggi quota 20.4 milioni, mentre gli italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono in totale 48.1 milioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 4 gennaio/ +3 in T.I., positività 19.9%

Uno sguardo anche agli immunizzati, coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale con le due dosi canoniche, ad oggi a quota 46.4 milioni, pari all’85.9 per cento del totale di vaccinabili, mentre, in merito al numero di dosi consegnate in totale in Italia dal 27 dicembre di due anni fa, il dato segna oggi 114.2 milioni, di cui la maggior parte a firma Pfizer/BioNTech, leggasi 78.4 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 4 gennaio/ Positività in calo al 15.2%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 4 GENNAIO: L’APPELLO DI FONTANA A VACCINARSI

E a proposito di vaccini anti covid, ieri è uscito allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha diramato un appello affinchè la popolazione continui a vaccinarsi in massa. “Continuo a invitare chi non si è ancora vaccinato – le parole del presidente lombardo ai microfoni di BresciaOggi – a prenotarsi sulla piattaforma regionale e a proteggere se stesso e chi gli sta intorno”.

Nella chiacchierata con il quotidiano bresciano online Fontana si è soffermato anche sul passaporto vaccinale spiegando: “Il super green pass è una misura che ha consentito di tenere aperte le attività che altrimenti sarebbero state chiuse. Quindi per me èstata una misura necessaria per tenere in equilibrio le esigenze sanitarie e quelle economiche. Se e quando la pandemia diventerà endemica – ha aggiunto e concluso – come sempre, seguiremo i consigli degli esperti per comprendere quali misure saranno più appropriate”.

Woolhouse "Chiusure sono state grave errore"/ "Covid non colpisce tutti, è selettivo"

111.5



© RIPRODUZIONE RISERVATA