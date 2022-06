Bollettino vaccini covid oggi 4 giugno/ 730.891 quarte dosi somministrate

Ecco il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 4 giugno 2022. Poco fa è stato aggiornato il consueto report quotidiano sulla campagna di vaccinazione in Italia, che ricordiamo, è scattata il 27 dicembre di due anni fa, 2021. Il ministero della salute ha ufficializzato tutti i nuovi dati, a cominciare dal numero totale di dosi somministrate, giunte oggi a quota 137.8 milioni, circa 50mila in più rispetto al totale comunicato nel bollettino vaccini covid di ieri.

Per quanto riguarda le quarte dosi, il secondo booster destinato a fragili e anziani, il totale è salito oggi a 730.891, mentre sono stabili da diverse settimane le terze dosi, leggasi 39.6 milioni, pari all’83 per cento del totale dei vaccinabili. Sempre fermi anche i numeri inerenti gli italiani immunizzati e quelli con la prima dose, rispettivamente a quota 48.6 e 49.3 milioni. Infine, per quanto riguarda la fascia di età 5-11 anni, il bollettino vaccini covid di oggi segnala 1.2 milioni di bimbi immunizzati, e 1.3 milioni con la prima dose.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 4 GIUGNO: CHIESTA AUTORIZZAZIONE PER VACCINO UNDER 5

E a proposito di vaccino covid per i più piccoli, nella giornata di ieri Pfizer e BioNTech hanno annunciato di aver completato la richiesta per ottenere l’autorizzazione all’uso di emergenza da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense, circa il proprio vaccino anti covid destinato ai bimbi di età compresa fra 6 mesi e 5 anni. A dare la notizia è stato il portale di SkyTg24, citando la Cnn, che ha spiegato che la replica della Fda dovrebbe giungere nel giro di un paio di settimane, non oltre il 15 giugno.

Le due aziende hanno presentato i dati riguardanti uno studio di fase 2 e 3 del proprio vaccino che è stato sperimento su 1.678 bambini che hanno ricevuto tre dosi di vaccino durante il periodo in cui la variante Omicron ha preso il sopravvento. Secondo quanto fanno sapere Pfizer e BioNTech, il loro vaccino per la fascia di età 6 mesi-5 anni, ha mostrato di indurre “una forte risposta immunitaria” con “un profilo di sicurezza favorevole in questa fascia di età”.











