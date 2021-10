Bollettino vaccini covid oggi 6 ottobre/ 42.9 mln di immunizzati, 79.4% totale

Il bollettino vaccini covid di oggi, 6 ottobre 2021, è stato aggiornato questa mattina poco dopo le ore 6:00. Stando ai dati certificati dal ministero della salute e dall’ISS, l’istituto superiore di sanità, ad oggi sono state immunizzate, quindi gli italiani che hanno completato il ciclo di vaccinazione con due dosi o il monodose di Johnson & Johnson, ben 42.9 milioni di persone, un numero pari al 79.4 per cento della popolazione vaccinabile over 12.

Per quanto riguarda le dosi somministrate, ad oggi in Italia, a poco più di nove mesi dall’avvio della campagna di inoculazione, si è toccata quota 85.5 milioni di dosi, un dato che è aumentato rispetto a ieri di circa 200 mila dosi (qui potete leggere il bollettino di ieri). Infine, per quanto riguarda il numero di dosi consegnate, siamo ormai sempre più vicini a quota 100 milioni di vaccini, visto che il totale racconta di 98.8 milioni di farmaci, di cui la stragrande maggioranza a firma Pfizer/BioNTech, leggasi 70.1 milioni, quindi altri 15.2 milioni di Moderna, 11.5 milioni di Vaxzevria, ex AstraZeneca, e infine i soliti 1.9 milioni di Janssen.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 6 OTTOBRE: BASSETTI I VACCINI E LE ELEZIONI

E di vaccini ne ha parlato nella giornata di ieri Matteo Bassetti, primario di malattie infettive del San Martino di Genova, che interpellato dai microfoni di “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, ha detto la sua sulle recenti elezioni amministrative chiusesi lunedì pomeriggio: “Mi pare che l’Italia abbia premiato la scienza e la medicina e che siano stati bastonati alle urne quei partiti che sono andati contro la scienza, che hanno portato avanti l’anti-vaccinismo, che hanno preso posizioni contro i sanitari e le evidenze scientifiche. Mi pare, insomma, che ancora una volta gli italiani abbiano dimostrato di essere molto maturi“.

Quindi l’infettivologo ha aggiunto: “Gli italiani hanno bocciato chi negli ultimi tre mesi ha preso posizioni assolutamente contrastanti con la risposta grandiosa data dal SSN, da Figliuolo, da Draghi con la più grande campagna vaccinale europea e con una politica che sta dando i suoi frutti. Basta guardare i dati sulle ospedalizzazioni e su quello che abbiamo fatto a livello di ricerca comunitaria. La politica che è voluta andar dietro ai maghi Merlino, ai complotti e alla tesi secondo cui il vaccino fa male prende una bastonata colossale alle elezioni. E questo è un segnale forte da parte della gente che ha detto: ‘Noi non crediamo ai maghi e alle fattucchiere’. Se dopo questa bastonata elettorale, qualche partito politico non cambia registro, vuol dire che non ha capito”.



