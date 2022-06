Bollettino vaccini covid oggi 8 giugno/ 39.6 milioni italiani con il primo booster

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale anti coronavirus grazie al nuovo bollettino vaccini covid di oggi, mercoledì 8 giugno 2022. Il report è stato pubblicato stamane sul sito del ministero della salute, e ancora una volta conferma l’immobilità delle vaccinazioni in Italia. Dopo la saturazione degli scorsi mesi, la stagione calda e un minor senso del pericolo, le inoculazioni sono diminuite ad una media di circa 50mila dosi giornaliere, e lo si capisce anche oggi, confrontando il totale delle dosi somministrate con il bollettino di ieri, per un computo aggiornato pari a 137.8 milioni di somministrazioni.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 8 giugno/ Positività 11.9%, +7 ricoveri

Le quarte dosi sono invece a quota 752.483, mentre sono praticamente fermi tutti gli altri indicatori, a cominciare dagli italiani immunizzati, coloro che hanno ricevuto solo le prime due dosi, pari a 48.6 milioni, e dagli italiani con almeno una dose, pari a 49.3 milioni. Infine, per quanto riguarda il primo booster, la quota di vaccinati è sempre ferma a 39.6 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 8 giugno/ +44 ricoveri, positività 12%

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 GIUGNO: IL COMMENTO DI CRISANTI

E’ di vaccini anti covid è tornato a parlare ieri il professor Andrea Crisanti, direttore di microbiologia dell’università di Padova, stimato professore e da due anni e mezzo a questa parte autorevole voce nella pandemia di covid. Secondo lo stesso è molto probabile che in autunno sarà necessaria una quarta dose per tutti, anche con i vaccini attualmente in uso. «Ci sono decine di vaccini in corso di sviluppo», ha spiegato parlando ai microfoni de Il Fatto Quotidiano (qui l’intervista completa).

«Ma dev’essere chiaro: non usciremo da questa situazione senza un vaccino con una durata più lunga di quelli che abbiamo». Il problema dei vaccini, secondo l’esperto «la scarsa durata del vaccino nel tempo, «non sono gli effetti collaterali, che però si moltiplicano quando un vaccino devi darlo tre, quattro, cinque volte». In ogni caso, anche se dovesse ripresentarsi il covid in autunno, le vaccinazioni andranno fatte solo dai 18 anni in su perché «bisogna anche limitare la trasmissione».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 7 GIUGNO/ +8 morti, tasso positività 11,9%

© RIPRODUZIONE RISERVATA