Bollettino vaccini covid oggi 9 giugno/ 137.9 milioni di dosi somministrate

E’ stato diramato poco fa il nuovo bollettino vaccini covid, il report con tutti gli ultimi aggiornamenti ad oggi, giovedì 9 giugno 2022. Prosegue il periodo all’insegnamento dell’immobilità, visto che, come vi scriviamo spesso e volentieri, le inoculazioni si sono di fatto arrestate da un paio di mesi a questa parte, complice una minor sensazione di pericolo percepita e anche un po’ di stanchezza. In ogni caso il numero totale di dosi somministrate è salito oggi a quota 137.9 milioni, il che significa che rispetto al bollettino di ieri il totale è aumentato di circa 50mila dosi.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 9 giugno/ In T.I. solo 27 malati covid

Crescono di poco le quarte dosi, ad oggi a quota 762.601 inoculazioni, mentre, sono tutti fermi gli altri dati, a cominciare dalle terze dosi, il primo booster, ad oggi a quota 39.6 milioni, pari all’83 per cento del totale degli aventi diritto. Gli immunizzati, coloro che hanno ricevuto le prime due vaccinazioni, sono invece a quota 48.6 milioni, mentre gli italiani con almeno la prima dose sono 49.3 milioni. Infine uno sguardo alle dosi consegnate nel nostro paese, leggasi 141.8 milioni.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 9 giugno/ Terapie intensive sotto quota 200

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 9 GIUGNO: LE PAROLE DI DE LUCA

E di vaccino anti covid ne ha parlato ieri anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Volgendo lo sguardo all’estate ormai imminente, l’ex sindaco di Salerno ha chiesto massima attenzione ai suoi corregionali, ricordando che a breve dovrebbe giungere un nuovo vaccino da parte di Pfizer che possa coprire dalle ultime varianti. “Stiamo finalmente uscendo dalla pandemia ma non possiamo rilassarci – le parole di Vincenzo De Luca – in Portogallo siamo al 37% di contagio perché purtroppo c’è un’altra variante, Omicron 5, che è maledettamente contagiosa e che è arrivata già in Germania. Siccome per questo periodo estivo attendiamo un fiume di turisti proveniente da tutta Europa, dobbiamo sapere che corriamo dei rischi”.

Moderna, nuovo vaccino per Omicron in estate/ Risposta superiore da booster bivalente

Poi il governatore della Campania ha concluso: “Quindi prudenza da parte di tutti. Mi rendo conto che si sta meglio senza mascherina, soprattutto in estate. Ma dobbiamo stringere ancora un po’ i denti, in attesa del nuovo vaccino, già brevettato da Pfizer, che ci consentirà di vivere il Covid come un’influenza annuale. Facciamo attenzione e continuiamo a usare la mascherina soprattutto in casi di assembramento”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA