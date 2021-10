Bollettino vaccini covid oggi 9 ottobre/ 86 milioni di dosi somministrate in Italia

Il bollettino vaccini covid di oggi, sabato 9 ottobre, è stato aggiornato poco dopo le ore 21:00 di ieri sera. Il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità hanno comunicato circa due ore fa che ad oggi in Italia sono state somministrate 86 milioni di dosi, il che significa che rispetto a ieri il numero di somministrazioni è cresciuto di circa 200mila unità (qui potete leggere il bollettino di ieri).

Ranieri Guerra “No vax mina vagante”/ “Pandemia covid alla fine, ma patologia resta”

In merito invece agli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale (doppia dose di vaccino o eventualmente monodose di Janssen), siamo saliti a quota 43.1 milioni, pari al 79.8 per cento del totale dei vaccinati over 12, mentre per quanto riguarda le terze dosi, siamo giunti ad un totale di 26.168 dosi, 3.5 per cento della platea di destinatari. Infine, per quanto riguarda il numero di dosi consegnate in Italia, ad oggi siamo saliti a quota 99.7 milioni, di cui Pfizer/BioNTech a quota 71 milioni. Di Moderna sono giunte in Italia 15.2 milioni di dosi, quindi altre 11.5 milioni di Vaxzevria (ex AstraZeneca), e infine le classiche 1.9 milioni di dosi di Johnson & Johnson.

Crisanti: "Terza dose a tutti o contagi ripartiranno"/ "Preoccupato per discoteche"

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 9 OTTOBRE: REZZA SU CO-SOMMINISTRAZIONE VACCINO COVID E INFLUENZA

E nella giornata di ieri è uscito nuovamente allo scoperto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, che in merito alla co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e quello contro il covid, rispondendo alle domande dei medici di famiglia, ha spiegato: “Sulla co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e quello anti Covid-19 siamo tranquilli, ci sono evidenze scientifiche recenti”.

Ma anche considerando altre vaccinazioni necessarie, in teoria, “possiamo somministrare più vaccini senza conseguenze, ad esclusione dei vaccini attenuati”. Al momento “stiamo lavorando per indicazioni su evidenze precise”. E proprio sulla co-somministrazione fra questi due vaccini è uscito nella giornata di ieri uno studio realizzato dalla Sanofi Pasteur che mostra dei primi risultati molto positivi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 8 OTTOBRE/ Ministero Salute: +3.023 casi e 30 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA