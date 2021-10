Bollettino vaccini covid oggi 8 ottobre/ 79.4% italiani immunizzati, 43 milioni

Facciamo il punto sulla campagna vaccinale in Italia con il bollettino vaccini covid di oggi, venerdì 8 ottobre 2021. L’aggiornamento è giunto puntuale come sempre poco dopo le ore 6:00 di stamattina, quando il ministero della salute e l’istituto superiore di sanità hanno certificato tutti gli ultimi dati ufficiali, a cominciare dal numero di immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, e che ad oggi ha raggiunta quota 79.4 per cento della popolazione totale over 12, pari a 43 milioni di italiani.

Domenico Arcuri, lo scandalo dei respiratori "difettati"/ Da un anno in deposito...

In merito invece alle dosi somministrate dal 27 dicembre 2020, il totale si è portato a quota 85.8 milioni, il che significa che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 100 mila dosi (qui potete leggere il bollettino di ieri). Infine, per quanto riguarda la somministrazione delle terze dosi, vi segnaliamo un aggiornamento del totale che oggi è giunto a quota 245.768, pari al 3.25 per cento del totale delle platea da vaccinare over 12.

Vaia su anticorpi monoclonali e Covid/ "Seconda generazione distrugge variante Delta"

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 8 OTTOBRE: IL COMMENTO DI GIANI

L’Italia sta somministrando sempre più vaccini e ormai il traguardo dell’80 per cento, che era anche quello in precedenza prefissato per raggiungere l’immunità di gregge, è a portata di mano. Vaccini che hanno permesso di mitigare in maniera importante questa quarta ondata che sembra ormai scemata, così come spiegato nella giornata di ieri anche dal presidente della regione Toscana, Eugenio Giani.

Commentando la situazione contagi nella sua regione ha confessato: “La quarta ondata ormai è superata – le parole riportate dall’edizione online di SkyTg24 – perchè eravamo arrivati ad avere 4.880 contagi la settimana a cavallo di ferragosto e ora dopo sette settimane di diminuzione continua anche questa settimana sta dando questa sensazione, arriveremo a circa 1.500 contagi”. Giani ha aggiunto e concluso: “Il tutto è merito delle vaccinazioni, abbiamo raggiunto l’81% di vaccinati in Toscana e questo ha creato una sorta di immunità di gregge quindi, nonostante le condizioni climatiche che potrebbero favorire il virus invece vediamo una diminuzione”.

Focolaio Covid in ospedale: 39 vaccinati da oltre 5 mesi/ Caso Israele: anche 5 morti

© RIPRODUZIONE RISERVATA