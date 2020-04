Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Diretta video Zaia, dati coronavirus 21 aprile

Pubblicità

A concludere il bollettino, ci sono poi i dati sui negativizzati virologici (4.954), 11658 le persone in isolamento domiciliare mentre sono lieve aumento i ricoverati non critici nei reparti Covid (+9); scendono invece i dati sulle terapie intensive, con 180 pazienti (-4). I dimessi in tutto raggiungono quota 2.117. Fase 2 dunque alle porte? Secondo il Governatore Luca Zaia – anche oggi confermata la conferenza stampa in diretta video Facebook dalle ore 12.30 – la guardia non va abbassata ma di sicuro qualcosa dovrà cambiare dal Governo a partire dal prossimo 4 maggio: «Noi non siamo degli irresponsabili. La riapertura più che una fase 2 è una fase di convivenza con il virus, con tutti i rischi che questo comporta. È quello che hanno già fatto a Whuan e in Corea».

BOLLETTINO VENETO, IL PUNTO DI ZAIA

Nelle considerazioni a commento del bollettino coronavirus di ieri, il Governatore leghista ha poi sottolineato che non si può aspettare all’infinito che il coronavirus non circoli più: «Tutti hanno avuto il picco delle terapie intensive alla sesta settimana e sappiamo già cosa succede quando si riapre. Quindi se dobbiamo fare uno spot è “Attento, la morte e dietro all’angolo”. Che non passi l’idea che mettiamo a rischio la salute delle persone per il dio denaro. Una forma di equilibrio però dobbiamo trovarla. Ma dico anche: se è vero che la deadline è il 21 maggio secondo l’Oms allora perché qui in Veneto almeno il 40% delle aziende sono state aperte? Se è lockdown allora non si capisce perché’ è stata autorizzata l’apertura». Sul fronte delle riaperture, ancora Zaia in conferenza stampa è stato molto chiaro sulla possibilità che le scuole tornino aperte prima della fine dell’anno: «Non è di nostra competenza la riapertura di scuole e asili. Ma la riapertura a tutti mi sembra difficile, se non c’è la possibilità di mantenere le distanze sociali».

Certo, resta il problema enorme di come e con chi starebbero i bambini fino al prossimo settembre, ma qui Zaia invoca l’intervento del Miur «è un grandissimo problema, ma va affrontato dal legislatore nazionale a partire dai congedi parentali». Nel merito delle polemiche sulle Rsa del Nord Italia, il Veneto detta la sua linea con i dati evidenziati da Zaia e dall’assessore alla Sanità Lazzarin: «sul totale di 330 case di riposo del Veneto, 244, cioè il 73,9%, sono ‘pulite’, non hanno registrato casi di contagio da Coronavirus» spiega il Governatore del Veneto, aiutato poi dalla collega alla Sanità «il tasso di contagio registrato tra gli ospiti delle Rsa è del 6,4% (2.154 persone) e del 3,2 % tra gli operatori (1.003)».





