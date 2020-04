Bollettino Veneto, conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus oggi 28 aprile

Pubblicità

Si terrà anche oggi la consueta conferenza stampa del governatore della Regione, Luca Zaia, in cui si analizzeranno i dati dell’epidemia da coronavirus nel bollettino di oggi, martedì 28 aprile. In attesa che il tutto prenda il via, andiamo a dare uno sguardo ai numeri di ieri, partendo dal dato più drammatico, quello dei decessi. Nelle ultime 24 ore sono venute a mancare altre 29 persone, di cui 13 in ospedale, e 16 in casa o in altre strutture. In totale le vittime da inizio emergenza sono 1.344, mentre i positivi sono saliti a quota 17.579, di cui 1.084 ricoverati. Scendono seppur di poco le terapie intensive, oggi 123 (un paziente in meno), mentre i dimessi dell’ultima rilevazione sono stati 18, per un totale da quando è scoppiata l’epidemia di 2.453. Per quanto riguarda i ricoverati, infine, al momento sono 1222, di cui il 58% sono uomini.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA “SI DOVEVA FARE DI PIU’”

E nella giornata di ieri il governatore del Veneto, Luca Zaia, non ha nascosto il proprio rammarico nei confronti del Dpcm in vista della Fase 2: “Penso che ieri sera (l’altro ieri ndr) sia stata una brutta serata. Abbiamo atteso con i governatori sperando che ci fosse un approccio un po’ diverso rispetto a quello annunciato dal premier”. Secondo il numero uno del Veneto servirebbe un approccio più razionale: “In questi momenti ci vuole sempre senso di responsabilità e obbiettività ma per quanto ce ne metti, non si può non rilevare che ne vien fuori che si stanno dando indicazioni che stanno creando fibrillazione. L’approccio deve essere un po’ più razionale e bisogna capire che il sacrificio lo si può fare ma senza protrarlo in questa maniera. Bisogna, comunque, aprire”. Secondo Zaia si poteva e si doveva fare di più, qualche maggiore libertà non sarebbe guastata: “Io dico che si poteva e si deve fare sforzo in più – le sue parole – non ce l’ho con il comitato scientifico, non dico che non abbia ragione. Sappiamo come si fanno le cose alla perfezione, ma poi ci sono esperienze che aiutano a trovare una situazione di equilibrio”.

LA CONFERENZA STAMPA DI IERI, 27 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA