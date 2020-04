Veneto riapre seconde case/ Nuova ordinanza, ci si può spostare in tutta la Regione

Pubblicità

Dopo quella sulla riapertura delle attività, in Veneto è in arrivo una nuova ordinanza, questa volta sulle seconde case. Come spiegato dal presidente Luca Zaia, sarà consentito lo spostamento individuale in tutta la Regione per raggiungere seconde case di proprietà o imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per manutenzione e riparazione. I provvedimenti entreranno in vigore domani, martedì 28 aprile 2020, dalle ore 6.00. E non è finita qui: come evidenzia l’Ansa, nella stessa ordinanza si prevede che sia consentito lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta in tutto il territorio del Comune di residenza. Compreso anche lo spostamento in bicicletta. Restano, ovviamente, le disposizioni di sicurezza: evitare assembramenti e rispettare la distanza di un metro, con tutti i dispositivi di protezione previsti (mascherine, guanti).

NUOVA ORDINANZA VENETO: RIAPERTURA SECONDE CASE

Luca Zaia ha criticato l’annuncio del premier Conte di ieri sera, evidenziando la speranza di sentire qualcosa di diverso, ed ha esternato preoccupazione per eventuali tensioni sociali. «L’approccio deve essere un po’ più razionale, bisogna capire che il sacrificio lo si può fare ma senza protrarlo in questa maniera», ha spiegato il presidente di Regione Veneto: «Io dico che si poteva e si deve fare sforzo in più. Non ce l’ho con il comitato scientifico, non dico che non abbia ragione. Sappiamo come si fanno le cose alla perfezione, ma poi ci sono esperienze che aiutano a trovare una situazione di equilibrio». Zaia ha poi spiegato di non fare ordinanze per cercare la rissa, bensì per dare risposte e positività alla comunità in preda alla rassegnazione: «Mettiamo in sicurezza il cittadini e apriamo. In questo momento il disagio sanitario rischia di diventare disagio psicologico».



