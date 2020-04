Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia: dati coronavirus 14 aprile

Pubblicità

Si spera in un nuovo calo di casi di coronavirus in Veneto. Questa mattina è previsto un nuovo bollettino della Regione guidata da Luca Zaia, atteso per una nuova conferenza stampa. L’auspicio è che sia il terzo giorno consecutivo per questo trend. Rispetto a domenica ci sono stati ieri 118 casi in più, per un totale di 14.288. Queste le persone positive al coronavirus in Veneto. Ma se a questo numero togliamo le persone decedute e quelle guarite, allora i casi attualmente positivi sono 10.710, che è appunto in calo. Al momento Verona è la provincia con il maggior numero di contagi: se ne registrano 3.555. A seguire Padova, che ne ha 3.283, a cui bisogna aggiungerne 87 del primo cluster di Vo’, e Vicenza che invece è a 2.083. Sono saliti purtroppo i decessi: ora la Regione Veneto è a quota 899. Questo numero comprende sia i malati morti in ospedale, che sono 793, sia le persone morte al di fuori delle strutture ospedaliere, come case di riposo o al proprio domicilio. Rispetto a domenica sono dunque morte 24 persone nella Regione Veneto.

BOLLETTINO VENETO: ZAIA LAVORA A FASE 2

Nella conferenza stampa di oggi, martedì 14 aprile, sono attese indicazioni importanti dalla Regione Veneto anche in ottica riapertura. Il governatore Luca Zaia ha infatti spiegato di essere già al lavoro per la fase 2. “Noi ascoltiamo le indicazioni dal mondo sanitario, ma pensiamo alla fase 2. Abbiamo imprese fuori dal mercato se non riaprono”, ha dichiarato a Quarta Repubblica su Rete 4. Zaia ha poi aggiunto: “L’Italia si è chiusa gradualmente e deve riaprirsi gradualmente. Col coronavirus dobbiamo convivere”. Il presidente della Regione Veneto ha spiegato di non essere della corrente di pensiero secondo cui bisogna applicare quello che si legge sui libri, quindi arrivare al contagio zero aspettando che il virus siap presente il meno possibile. Lui è tra “chi pensa che una sorta di convivenza, un periodo limbo, ci voglia”. Ma ha ribadito che tutto deve essere fatto in sicurezza. Il tema potrebbe essere affrontato anche nella conferenza stampa di questa mattina, quando è previsto appunto il nuovo bollettino della Regione Veneto sul coronavirus, trasmesso in diretta video streaming dalla pagina Facebook del governatore.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO DEL 13 APRILE 2020





