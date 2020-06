Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 14 giugno

Pubblicità

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino della regione Veneto di oggi, domenica 14 giugno. Attorno alle 12:30 spazio alla consueta conferenza stampa del governatore Luca Zaia, in diretta dalla sede della Protezione Civile veneta, a Venezia, con l’aggiornamento sui dati dell’epidemia di coronavirus. L’ultimo bollettino emesso, quello delle ore 17:00 di ieri, racconta di un totale di 19.219 infetti da inizio pandemia, il che significa che rispetto a ieri mattina i casi positivi sono aumentati di sette unità. Un solo morto in più, per un totale di 1.978 vittime dal 21 febbraio, mentre i dimessi totali sono saliti a quota 3.498. Al momento le persone positive in regione sono 775, mentre i “negativizzati virologici” sono ben 16466. Continua ad essere positivo il dato relativo alle terapie intensive, dove al momento vi sono solamente 13 persone, tutte negative. In ospedale, invece, ci sono 271 pazienti, numero rimasto invariato rispetto alla precedente comunicazione.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “IN CASO DI TURISTI POSITIVI…”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Luca Zaia ha parlato della nuova ordinanza che entrerà in vigore da domani, lunedì 15 giugno, e che sostanzialmente riapre tutto al di là delle attività sportive di contatto: «Potranno riprendere dal 25 giugno – ha spiegato ai giornalisti – nel rispetto delle linee guida emanate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali. La data del 25 giugno potrà però essere anticipata in caso di intesa con il Ministero della salute». Nel punto stampa Zaia ha parlato anche della modalità con cui verranno gestiti eventuali turisti che risultassero infetti: «Dovranno essere presi in carico dall’Ulss competente nel luogo in cui questi turisti alloggiano e posti in isolamento per 14 giorni. Ma saranno posti in isolamento in alberghi convenzionati. Quindi anche la quarantena dei turisti sarà in vacanza».

