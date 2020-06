Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 13 giugno

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino della regione Veneto di oggi, sabato 13 giugno. Attorno alle 12:30 spazio alla conferenza stampa di Luca Zaia, che analizzerà nel dettaglio gli ultimi numeri riguardanti l’epidemia di coronavirus. Il bollettino emesso ieri sera alle ore 17:00 racconta di un lieve incremento delle vittime; in totale, rispetto alla mattinata, si sono infatti verificati 10 morti, per un computo aggiornato da inizio epidemia che racconta di 1.977 decessi fra ospedali ed extra. Per quanto riguarda il numero di nuovi infetti, invece, questo è salito di 8 unità, di cui sei casi nella sola provincia di Padova. Calano comunque i casi attualmente positivi, che ad oggi sono 813, ben 36 in meno rispetto alla precedente rilevazione, e nel veronese, la zona più infetta della regione, al momento troviamo solamente 194 persone con il covid.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “STIAMO PENSANDO ALL’ARENA DI VERONA”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha anticipato l’arrivo di una nuova ordinanza regionale: «Stiamo preparando una nuova ordinanza. È complicata, perché vogliamo già mettere nero su bianco le date e soluzioni rispetto a discoteche, cinema, teatri, spettacoli all’aperto, fiere, sagre, sale da gioco e casinò. Tutta una miriade di attività per cui stiamo definendo anche eventuali deroghe». Si è parlato poi dell’Arena di Verona, uno dei grandi centri culturali, artistici e dello spettacolo del nostro paese: «Per l’Arena di Verona stiamo valutando di garantire le sedute di un posto sì e un posto no. L’Arena ha una capienza massima di 15.500 persone, vogliamo esercitare la deroga come accadrà anche per la mostra del cinema di Venezia. Se poi gli spettacoli sono all’aperto, dove non c’è una postazione fissa, allora chiederemo il distanziamento sociale». Infine, per quanto riguarda le discoteche e le sagre: «il Dpcm dà alle regioni la possibilità di precedere anticipazioni. Stiamo valutando il tutto per mettere in condizioni questo reparto, come quello delle sagre, per ripartire. Il tema delle riaperture lo stiamo affrontando con gradualità, codificando nell’ordinanza date e linee guida».

