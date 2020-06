Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 3 giugno

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino della regione Veneto di oggi, mercoledì 3 giugno 2020. In diretta dalla sede di Venezia della Protezione Civile, il governatore Luca Zaia analizzerà i nuovi numeri riguardanti l’epidemia da coronavirus. Stando all’ultima comunicazione, quella delle ore 17:00 di ieri sera, sono solamente due i nuovi casi di positività al covid rispetto al bollettino di ieri mattino, per un totale di infetti da inizio emergenza che è salito a quota 19.164. Nessuna vittima invece registrato nell’arco della giornata, mentre in mattinata erano stati 3 i nuovi decessi. Il computo delle vittime aggiornamento rimane sempre 1.921 tra ospedali e strutture “extra”. Bene il numero dei pazienti ricoverati, che sono attualmente 378, di cui solamente 26 nelle terapie intensive. Nella conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha anticipato la nuova ordinanza che entrerà in vigore a breve in regione: “Stiamo preparando una nuova ordinanza che speriamo di pubblicare in settimana, al massimo a inizio della prossima”.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA “SPERO SI RISOLVA LA QUESTIONE DEGLI 0-3”

Questione pregnante, i centri per l’infanzia: “Spero si risolva la partita degli 0-3, quindi dei centri estivi per l’accoglienza dei bimbi dagli 0 ai 3 anni. Ora sono lì nel limbo, noi abbiamo approvato come regioni le linee guida, ma al Governo ancora nulla. Stiamo cercando di partire anticipando il Governo. Non possiamo più far aspettare le famiglie, cercheremo di venirgli incontro correndo però un grande rischio se il Governo non ci dà il via libera. Rispetto ai centri estivi, soprattutto parrocchiali, non possiamo allargare ancora le norme in materia. Però stiamo valutando una nuova modifica delle linee guida, cercando di semplificarle il più possibile”. Infine si è affrontato la questione del trasporto pubblico, alla presenza dell’assessore regionale Elisa De Berti, e Zaia ha fatto appello per l’ennesima volta affinché venga aumentato il numero delle corse: “Siamo convinti che bisogna tornare alle capienze originarie di treni e autobus”.

