Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 4 giugno

Consueto appuntamento con il bollettino della regione Veneto, l’aggiornamento di oggi, 4 giugno, circa l’epidemia da coronavirus, presentato dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa in diretta video. Dopo la bella notizia delle zero morti di ieri mattina, il bollettino delle 17:00 ha fatto risalire le vittime totali, visto che sono stati dieci i nuovi decessi segnalati, di cui quattro negli ospedali e 6 nelle case di riposo, per un totale di 1.931 morti da inizio pandemia. Quattro sono invece i nuovi casi di positività, con un bilancio aggiornato a quota 19.166, mentre quelli attualmente positivi sono 1.376, con 15.859 negativizzati virologici. In ospedale vi sono al momento 371 persone, di cui solo 106 positive, mentre nelle terapie intensive il dato è sceso a quota 24, di cui solo due con il covid.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “L’APP IMMUNI COSI’ NON FUNZIONA”

Nella conferenza stampa di ieri Zaia ha parlato dell’app Immuni, che serve per tracciare gli infetti, non nascondendo le proprie perplessità: “Così com’è la app Immuni non funziona, e crea problemi: non abbiamo il governo della sanità e crea solo una babele ingestibile dove il cittadino decide cosa fare e cosa non fare. Io non affosso l’idea ma come è stata progettata non funziona”. Ecco perchè in Veneto sarebbe già pronta l’alternativa: “Nessuna contrapposizione, ma in Veneto stiamo studiando invece la ‘biosorveglianza che permette di sapere chi sono i positivi e dove sono, con informazioni precise”. Il governatore ha parlato ancora delle frontiere, in vista della stagione turistica ormai alle porte: “Stiamo morendo di incertezze. Noi non rappresentiamo i nostri interessi a livello europeo, dall’Italia è necessario portare l’istanza che ci sia un minimo di coordinamento europeo. Detto ciò, vediamo che non ci aprono le frontiere come se fossimo degli appestati mentre ad altri le aprono. Noi in Veneto abbiamo un sistema sanitario che funziona, siamo in grado di circoscrivere focolai ma non perseguitiamo i turisti con tamponi e altro”.

