Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 7 giugno

Pubblicità

E’ tutto pronto per il bollettino del Veneto di oggi, domenica 7 giugno. Attorno all’ora di pranzo si terrà la consueta conferenza stampa del governatore Luca Zaia, in diretta video dalla sede di Venezia della Protezione Civile, in cui verranno analizzati gli ultimi dati riguardanti l’epidemia di coronavirus in regione. Nel bollettino emesso ieri sera alle ore 17:00 sono stati evidenziati otto nuovi casi di positività, per un totale di 19.182 infetti da inizio emergenza. 3.439 sono invece i pazienti dimessi dallo scorso 21 febbraio, 21 nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono aumentate di altre 11, di cui nove negli ospedali. Le persone attualmente positive sono scese a 1.164, ma negli ospedali vi sono ricoverati 323 pazienti (di cui 97 ancora positive), e 21 di questi si trovano in terapia intensiva (solo 2 i positivi). I negativizzati, infine, sono al momento 3.439.

Pubblicità

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “ABBIAMO SPESE SUPERIORI AI 200 MLN DI EURO”

Durante la conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha parlato del finanziamento alle regioni in questo periodo di pandemia: “Una partita importante dal punto di vista finanziario è quella che riguarda i finanziamenti per le sanità regionali. Oggi abbiamo spese che superano i 200 milioni in totale, più 35 milioni all’anno che si stabilizzeranno per le assunzioni. Dobbiamo ripianare le spese”. Il governatore ha quindi ribadito per l’ennesima volta negli ultimi giorni l’importanza di un sostegno del governo centrale nei confronti delle regioni, che rischiano di essere sommerse dai debiti causati appunto dalla cura dei pazienti covid. Zaia ha poi ricordato un altro aspetto fondamentale, quello dell’uso della mascherina, un dispositivo che verrà indossato quotidianamente ancora a lungo: “L’uso della mascherina non cesserà d’esserci da metà o fine giugno. Il distanziamento sociale, l’igienizzazione delle mani, e l’utilizzo della mascherina ci accompagneranno ancora per mesi. La mascherina sarà obbligatoria all’interno dei locali chiusi e all’aperto dove ci sia assembramento”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 6 GIUGNO 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA