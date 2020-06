Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 6 giugno

Pubblicità

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino della regione Veneto. In diretta video dal punto stampa di Venezia, sede della Protezione Civile, il governatore Luca Zaia analizzerà i nuovi dati sull’epidemia di coronavirus aggiornati ad oggi, sabato 6 giugno. Stando all’ultimo bollettino emesso nella serata di ieri, ore 17:00, sono quattro i nuovi casi di positività a seguito dei 13.099 tamponi che sono stati eseguiti nelle ultime 24 ore. Gli infetti da inizio pandemia sono così saliti a quota 19.174, mentre le vittime sono aumentate, portandosi ad un totale di 1.948 (+10). Al momento in regione troviamo 19.174 casi totali, ma solo 1.197 sono ancora positivi, mentre i negativizzati sono saliti a quota 16.029. Bene anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sempre in decrescita, pari a 17, di cui solo due solo con il virus.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “POCA CHIAREZZA SULLE FRONTIERE”

Nella conferenza stampa di ieri Zaia ha parlato della questione frontiere, spiegando: “Siamo preoccupati che ancora non ci sia chiarezza sulle frontiere: noi siamo dell’idea che debbano essere aperte. E’ inammissile e incomprensibile che i fratelli austriaci abbiano dei governanti che remano contro mentre già stanno arrivano qui da noi i primi turisti, significa non aver nemmeno capito cosa significa rappresentare i propri cittadini. Noi non siamo gli untori d’Europa”. Il presidente ha quindi invitato il governo a fare in modo che le frontiere si aprano per poi ricordare: “Abbiamo avuto la sfortuna, ma anche il grande merito, di aver trovato il Covid 19 in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Oltre le buone pratiche sanitarie abbiamo dimenticato di quando ancora non c’era il libretto di manutenzione per l’uso per l’emergenza Coronavirus. Chi è arrivato dopo il Veneto si è trovato tra le mani uno story board di come comportarsi. Non esiste che stiamo lì a pettinare le bambole”. Infine, in merito alle nuove riaperture: “Conto di poter chiudere definitamente la partita delle autorizzazioni per il mese di giugno con una fase intermedia indicativamente il 15 per l’apertura di cinema e spettacoli a cui seguirà l’ordinanza per il riavvio di fiere, sagre e spettacoli, ma ci riserviamo di vedere l’evoluzione dei contagi tra questo fine settimana e la prossima”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 5 GIUGNO 2020





