Bollo auto 2023/ Come calcolare le scadenze annuali per il pagamento

Come sappiamo ogni anno gli automobilisti proprietari di uno o più autoveicoli, devono pagare per ognuno di essi l’odiatissima tassa denominata bollo auto 2023. Questa dev’essere pagata entro il mese di dicembre e, tuttavia, alcuni pagamenti devono essere corrisposti mensilmente: ma chi dovrà dunque pagare il bollo auto 2023 entro il 30 aprile?

Bollo auto 2023: chi deve pagare entro il 30 aprile?

Va detto che la scadenza del bollo auto ricade dopo 12 mesi dal primo pagamento. Dal giorno della scadenza intercorrono 30 giorni di tolleranza per poter saldare così l’importo non corrisposto. Ecco perché alcune persone sono chiamate a saldare il bollo auto 2022 entro e non oltre il 30 aprile: stiamo parlando di coloro che avrebbero dovuto saldare il pagamento il giorno 30 marzo 2023. Il trentesimo giorno intercorre giusto un mese dopo e dunque il 30 aprile.

Lo stesso vale anche per le altre scadenze di altri giorni nell’anno, calcolando 30 giorni successivi. Tuttavia il calcolo potrebbe variare se il trentesimo giorno ricade un festivo, in questo caso si posticipa il pagamento nel giorno feriale immediatamente successivo. Volendo stendere un calendario annuale delle scadenze, per grosse linee, potremmo descriverlo così:

scadenza marzo 2023, pagamento dall’1 al 30 aprile 2023;

scadenza aprile 2023, pagamento dall’1 al 31 maggio 2023;

scadenza maggio 2023, pagamento dall’1 al 30 giugno 2023;

scadenza giugno 2023, pagamento dall’1 al 31 luglio 2023;

scadenza luglio 2023, pagamento dall’1 al 31 agosto 2023;

scadenza agosto 2023, pagamento dall’1 al 30 settembre 2023;

scadenza settembre 2023, pagamento dall’1 al 31 ottobre 2023;

scadenza ottobre 2023, pagamento dall’1 al 30 novembre 2023;

scadenza novembre 2023, pagamento dall’1 al 31 dicembre 2023;

scadenza dicembre 2023, pagamento dall’1 al 31 gennaio 2024.

Bollo auto 2023: come effettuare il pagamento

Il pagamento del bollo auto 2023 può essere effettuato:

Poste Italiane, mediante il pagamento online allo sportello o attraverso gli altri canali messi a disposizione;

Delegazioni ACI;

Agenzie Sermetra;

punti vendita Mooney;

punti vendita Lottomatica;

altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (come Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service e altre ancora);

banche e altri operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.); tramite pagoBollo on line, il servizio online di ACI denominato Bollonet. Questa possibilità è prevista in tutte le regioni tranne che in Calabria e Veneto.

