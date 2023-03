Bollo auto 2023/ Guida al calcolo dell’importo per il pagamento?

Il bollo auto 2023 è una tassa a cui sono soggetti tutti i possessori di veicoli e autoveicoli, a prescindere che questi siano messi su strada o meno. Gli italiani non amano molto pagarla ed ilsussidiario.net ha già chiarito quali possano essere le sanzioni a cui è soggetto il contribuente che dimentichi o eviti di pagarlo. Ma come si fa invece a calcolare l’importo utile per il pagamento del bollo auto 2023?

Bollo auto 2023: come calcolarlo

È bene precisare che l’importo complessivo del bollo auto 2023, segue due variabili: una è la potenza della vettura e l’altra è la classe ambientale del veicolo. Come sappiamo infatti le auto elettriche e ibride sono state privilegiate dalle ultime misure governative. Per calcolare il bollo auto quindi si dovrà tenere necessariamente conto:

dei cavalli e dei kW della vettura indicati nel libretto di circolazione (se i kW non sono indicati, è possibile calcolarli dividendo il numero di cavalli per il coefficiente 1,35962);

Nel calcolo dell'importo da pagare rientra anche la classe ambientale a cui appartiene il veicolo.

Di seguito una tabella dove è indicato il costo per ogni kW in base alla classe ambientale:

La classe Euro 0, 3 €/kW fino a 100 kW, 4,50 €/kW dopo i 100 kW;

La classe Euro 1, 2,90 €/kW fino a 100 kW, 4,35 €/kW dopo i 100 kW;

La classe Euro 2, 2,80 €/kW fino a 100 kW, 4,20 €/kW dopo i 100 kW;

La classe Euro 3, 2,70 €/kW fino a 100 kW, 4,05 €/kW dopo i 100 kW;

La classe Euro 4,5 e 6, 2,58 €/kW fino a 100 kW, 3,87 €/kW dopo i 100 kW.

Bollo auto 2023: le scadenze

Il bollo auto 2023 si paga una volta l’anno, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza indicata nella ricevuta di pagamento. Per determinare la scadenza del pagamento del bollo si fa riferimento alla data di immatricolazione e alla tipologia del veicolo.

Di seguito tutte le date entro da tenere a mente per il rinnovo del bollo auto per i restanti mesi del 2023:

la scadenza a febbraio 2023, dall’1 al 31 marzo 2023;

la scadenza a marzo 2023, dall’1 al 30 aprile 2023;

la scadenza ad aprile 2023, dall’1 al 31 maggio 2023;

la scadenza a maggio 2023, dall’1 al 30 giugno 2023;

la scadenza a giugno 2023, dall’1 al 31 luglio 2023;

la scadenza a luglio 2023, dall’1 al 31 agosto 2023;

la scadenza ad agosto 2023, dall’1 al 30 settembre 2023;

la scadenza a settembre 2023, dall’1 al 31 ottobre 2023;

la scadenza ad ottobre 2023, dall’1 al 30 novembre 2023;

la scadenza a novembre 2023, dall’1 al 31 dicembre 2023;

la scadenza a dicembre 2023, dall’1 al 31 gennaio 2024.

