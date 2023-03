Bollo auto 2023/ Cosa succede se non è stato pagato l’anno precedente?

Uno degli obblighi più odiati dagli italiani, per chi ne è soggetto, è quello di dover pagare il bollo auto 2023, ma cosa succede nel caso si dimentichi di saldare la rata? cosa fare per le tasse non pagate nell’anno fiscale precedente? Ecco quali sono le sanzioni (anche pesanti) in cui si rischia di incorrere e perché bisognerebbe agire e fare in modo di essere in regola.

Bollo auto 2023: sanzioni onerose

Nel caso in cui un contribuente dovesse dimenticare di pagare il bollo auto 2023, ciò potrebbe comportare pesanti sanzioni una volta che l’inottemperanza dell’obbligo, per chi ne è soggetto, venisse rilevata dall’Agenzia delle Entrate oppure dagli enti locali. Prima di capire in che modo un’omissione oppure inadempienza viene rilevata, capiamo che cos’è questa tassa. Il bollo auto è una tassa regionale che gli italiani che posseggono un autoveicolo devono pagare ogni anno e sempre malvolentieri. Basta il solo possesso del veicolo (e non il suo effettivo utilizzo, come avviene per la polizza assicurativa) per determinare l’esigibilità dell’imposta.

Ma quali potrebbero essere le sanzioni per chi dimentica di pagare il bollo auto? Solitamente la sanzione è minima e viene commisurata nello 0,1% in più per ogni giorno di ritardo superiore a 14 giorni. Quindi se il termine ultimo viene superato di appena due settimane si pagherebbe una sanzione veramente minima coincidente in un certo “limite di tolleranza”.

Il problema è che le sanzioni si fanno più onerose mano a mano che passa il tempo.

Bollo auto 2023: sanzioni ulteriori e obbligo di re-immatricolazione

Il pagamento sarà dell’1,5% per un ritardo compreso tra il quindicesimo e il trentesimo giorno. Si arriva fino al 3,75% in caso si pagamento effettuato per un ritardo superiore ai 90 giorni, fino a massimo dodici mesi. Se il pagamento viene effettuato dopo un anno, la sanzione è maggiorata del 30% rispetto all’importo iniziale. A tali valori si deve aggiungere lo 0,5% per ogni semestre di ritardo in qualità di interessi di mora.

Se il pagamento non viene effettuato entro i tre anni, si rischia il fermo amministrativo del mezzo e la cancellazione del mezzo dal PRA. Si renderà obbligatoria, dunque, una nuova immatricolazione e il saldo completo del bollo non versato.

Il bollo auto 2023 non pagato per tre anni inoltra comporta l’esborso di ulteriore denaro. Una volta trascorsi tre anni però, il debito va in prescrizione e pur non perdendo la proprietà del veicolo, per poterlo utilizzare occorrerà reimmatricolarlo.

In caso di dubbio si consiglia di controllare l’eventuale mancato pagamento del bollo auto 2023 attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito dell’ACI e, in caso di debiti pregressi, provvedere tempestivamente al relativo pagamento. In quest’ultimo caso è obbligatorio fare una nuova immatricolazione e pagare il saldo del bollo auto non pagato.

