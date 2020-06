Bolsena, fulmine in barca muore 36enne/ Pescatore folgorato, sconvolto il collega

Pubblicità

Sul lago di Bolsena è avvenuta una tragedia, un fulmine infatti ha colpito una barca con un pescatore 36enne che è morto folgorato. Si trattava di Gianni Rizzo di Rovigo che si trovava sul lago a pesca con un collega che è rimasto scosso, ma per fortuna è uscito dall’incidente illeso. Il tutto è arrivato precisamente nel territorio di Gradoli, su una porzione d’acqua davanti al campeggio di Vallegara. Le immagini sono state analizzate visto che erano ripresi da una telecamera per la pratica di pesca sportiva. Il fulmine avrebbe colpito clamorosamente la canna da pesca in fibra di carboni travolgendo così il pescatore. Il personale del 118 è arrivato sul luogo con l’eliambulanza oltre ai vigili del fuoco e anche i carabinieri di Tuscania.

Bolsena, fulmine in barca muore 36enne: un incidente sfortunato

L’incidente è stato decisamente sfortunato con un fulmine in grado di colpire una canna da pesca su una barca sul lago di Bolsena. A pagare i conti con il caso è stato un 36enne che ha perso la vita, rimanendo totalmente folgorato. Una storia difficile da raccontare e impossibile da accettare ma in grado di spaventare tutto il paese. Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito, non sappiamo infatti come siano intervenuti i soccorsi giunti sul posto in maniera tempestiva con eliambulanza, vigili e carabinieri. Al momento l’altro uomo presente sulla barca è stato portato a Belcolle decisamente spaventato ma in condizioni fisiche non gravi.

