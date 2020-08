BOMBA D’ACQUA SU MILANO/ Nubifragio era partito a inizio serata dal bresciano

Una bomba d’acqua su Milano: nella serata di venerdì 28 agosto si è scatenato un violento nubifragio che ha causato diversi disagi nel capoluogo meneghino. Una scomoda abitudine di questa estate, a ogni ondata di caldo, quando l’anticiclone africano si è esteso sulla nostra penisola, ha sempre fatto seguito finora una serie di eventi di maltempo con effetti devastanti nel Nord Italia. La settimana scorsa è toccato a Verona ritrovatasi praticamente sott’acqua a causa della violenza delle piogge cadute in Veneto. Per la terza volta nell’ultimo mese, è toccato a Milano subire gli effetti di piogge particolarmente violente. Allagamenti sono stati segnalati in diversi punti della città, ma fortunatamente non ci sono state problematiche particolari e soprattutto non si sono fatti registrare danni alle persone, nessun ferito con i cittadini che comunque hanno ormai imparato a opporsi alle bombe d’acqua.

BOMBA D’ACQUA A MILANO, PRIME PIOGGE A BRESCIA

L’ondata di maltempo ha iniziato ad abbattersi sulla Lombardia a partire dal primo pomeriggio: e i danni sono stati in questo caso più ingenti fuori dal milanese, si sono fatti segnalare allagamenti, alberi caduti e smottamenti con una vera e propria bomba d’acqua che nel pomeriggio si è abbattuta in maniera particolare nella zona del bresciano, intorno alle 14,30 è caduta moltissima pioggia tra Rovato e Ospitaletto e ci sono stati problemi importanti anche al manto stradale, con gli allagamenti che hanno riguardato sia i tratti autostradali sia quelli delle strade provinciali. E’ stato necessario l’intervento della polizia stradale di Brescia sulla Statale 45 dove il traffico si era completamente bloccato tra Prevalle e Brescia a causa di un sottopasso completamente allagato, sono servite alcune ore per riportare la situazione alla normalità.



