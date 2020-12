Bonard Dago/ Lanciatissimo nelle elezioni, sarà presidente? (Il Collegio 5)

Bonard Dago pronto per le elezioni di classe ne Il Collegio 5

Bonard Dago è pronto a conquistare tutti nella nuova puntata de Il Collegio 5 in cui si parla di elezioni e di candidati. Tra loro non poteva non esserci quello che da sempre si ritiene il leader e il vero fiori all’occhiello di questa edizione e così nel promo lo vediamo insieme al professor Maggi pronto ad esibire il suo slogan per convincere amici e compagni a votarlo nelle prossime elezioni che si terranno proprio nella puntata in onda questa sera su Rai2. Tutti si daranno da fare per queste elezioni che porteranno a galla tensioni, liti ma anche vitalità e fantasia. Ma cosa è successo a Bonard Dago la scorsa settimana ne Il Collegio? Ha combinato davvero di tutto. Il suo comportamento è sempre al limite tra quello che è lecito e quello non lo è tanto che il preside ha deciso di punirlo lasciandolo a scuola e non portandolo in gita ma questo migliorerà le cose?

Bonard Dago fa infuriare la Petolicchio e Rahul con un aereo di carta

Durante le lezioni Bonard Dago è sempre irriverente anche nei confronti dei professori e, in particolare, in quelli della Petolicchio. Il collegiale durante la lezione ha costruito un aeroplanino e poi lo ha lanciato e questo è ricaduto proprio sulla testa dell’insegnante che si è infuriata e ha chiesto a tutti di dire la verità pensa il rimanere a scuola senza gita. In un primo momento è Rahul a prendersi la colpa di tutto finendo dal preside mentre il pensiero di Bonard era solo uno: non far venire fuori il suo nome, promettendo vendetta e minacciando tutti. Alla fine il collegiale è rimasto a scuola mentre gli altri sono usciti in gita ma questo gli ha permesso di conoscere e avvicinarsi molto a Luna Cristini facendo infuriare la Matera che trova la compagna un po’ incoerente. Alla fine pace fatta anche tra le due, ma cosa succederà questa sera?



