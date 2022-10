Bono Vox, “Dopo la morte di mia madre non ho più pensato a lei”/ Fan sconvolti…

Bono Vox fa una rivelazione choc: “A 14 anni morì mia madre e…”

Bono Vox debutta come scrittore. Il prossimo 1 novembre uscirà infatti l’autobiografia del lader degli U2. Si intitola Surrender ed è diviso in 40 capitoli in cui il cantante ripercorre la sua carriera ma anche la sua vita a partire dalla tragica scomparsa della madre quando aveva 14 anni. Bno Vox è cresciuto a Dublino da padre cattolico e madre protestante. Riguardo il titolo del libro, ha spiegato: “Essendo cresciuto nell’Irlanda degli Anni ’70, con i pugni alzati (musicalmente parlando), non era una prospettiva che mi venisse naturale”. Uno dei capitoli del libro intitolato Iris è dedicato alla morte della madre, avvenuta improvvisamente quando il cantante aveva 14 anni per via di un aneurisma cerebrale.

Fu proprio in quel momento che Bono Vox si avvicinò alla musica: “Portano me e mio fratello Norman in ospedale per dirle addio. Entro nella stanza arrabbiato con il mondo intero. Non riesco a capacitarmi che una parte di lei già non ci sia più. Le teniamo la mano”. Per il cantante è stato difficile superare quel momento tanto che in proposito ha raccontato che dopo la morte della madre in casa non si è fatto più il suo nome: “Ho pochi ricordi di mia madre Iris. Il fatto è che dopo la sua morte in casa non si è più parlato di lei. Forse, però, la verità è peggiore. E cioè che non abbiamo più pensato a lei”.

Bono Vox ha da poco festeggiato 40 anni di matrimonio. Bono Vox e Ali Hewson si sono conosciuti sui banchi di scuola nel 1975, quando entrambi frequentavano la Mount Temple School di Dublino. Il leader degli U2 ha svelato il segreto della longevità del suo matrimonio: “Sposarsi è una follia. Ma c’è qualcosa di meraviglioso nello sfidare il destino. Quel che so è che l’amicizia può superare l’amore romantico, a volte. E l’amicizia è ciò che lega me e Ali. Quando trovi nella stessa persona amore e amicizia, sei di fronte a qualcosa di speciale. Ma non voglio passare l’idea che sia stato sempre tutto una passeggiata. Però ogni volta che uno di noi due si perdeva, l’altro era lì, pronto a prenderlo per mano e riportarlo a casa”.

Qualche anno fa anche la moglie Ali Hewson aveva spiegato come mai il matrimonio con Bono fosse così duraturo: “Il nostro matrimonio funziona perché ci piacciamo, perché ci parliamo, perché abbiamo passione per le cose che facciamo. E perché lasciamo che ognuno di noi possa perseguire le proprie mete”. Il loro matrimonio è avvenuto nel 1982 e dalla loro unione sono nati quattro figli, Jordan, 33 anni, Eve, 31, Elijah, 23, e John, 21.











