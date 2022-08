“Bonus 100 euro se spegni la luce e non usi l’ascensore”/ L’idea di Deutsche Bahn

L’Unione europea è al lavoro per arrivare all’indipendenza dal gas russo e questo passa attraverso un nuovo paradigma. Il risparmio dell’energia è diventato centrale nelle varie economie e anche i singoli attori vogliono dare un contributo. Una delle iniziative più originali è quella delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn: un bonus da 100 euro ai dipendenti che risparmiano energia sul posto di lavoro.

Tozzi: "Sesta estinzione di massa sarà questione di cibo"/ "Agricoltura va contenuta"

L’azienda di trasporti tedesca ha condiviso il progetto di misure prese nel settore pubblico e privato e ha deciso di invogliare i dipendenti grazie a un buon assegno. Martin Seiler, direttore delle risorse umane di Deutsche Bahn, ha spiegato: “Vogliamo che tutti i 200 mila dipendenti in Germania si attivino e usino tutte le leve, piccole e grandi, per ottenere un risparmio significativo”.

GEOPOLITICA/ Quell'energia fra inflazione e maxiprofitti

“Bonus 100 euro se spegni la luce e non usi l’ascensore”

I risparmi si concentrano sull’illuminazione, sul riscaldamento, sull’utilizzo dell’aria condizionata e sul rifornimento di carburante. Ma non solo. Secondo Seiler, infatti, sarà tenuto conto anche dell’utilizzo delle scale al posto dell’ascensore. Un incentivo accolto di buon grado dai dipendenti dell’azienda, che potrebbero anche ricevere un assegno più consistente. Se l’iniziativa produrrà risultati concreti, con risparmi particolarmente consistenti, il bonus potrebbe salire a 150 euro a dipendente. La direzione di Deutsche Bahn sta valutando anche altri interventi, in particolarmente sull’illuminazione. Seiler ha rimarcato che uno dei prossimi step potrebbe essere la rimozione dell’illuminazione esterna della sede centrale. Senza dimenticare la sostituzione dei sistemi di riscaldamento fossili con sistemi di riscaldamento alternativi. Secondo quanto reso noto dai colleghi del Corriere della Sera, la ferrovia tedesca rappresenta il più grande consumatore di elettricità in Germania, con un consumo annuo di circa 10 terawattora.

LEGGI ANCHE:

ITA E ILVA/ I primi segnali della crisi d'autunno a Draghi e al nuovo governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA