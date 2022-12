Bonus 150 euro 2023/ Ecco i requisiti da possedere per poterlo chiedere ancora

Il bonus 150 euro erogato dall’INPS può ancora essere richiesto, ma è soggetto a una data di scadenza e ad alcune procedure. In particolare il decreto aiuti ter ha esteso il bonus una tantum di 150 euro fino al 31 gennaio 2023.

Bonus 150 euro 2023: chi può richiederlo anche l’anno prossimo

Potranno richiederlo quei lavoratori che non si trovano alle dipendenze di un dittatore di lavoro privato al momento della richiesta. Il contributo quindi verrà erogato dall’INPS ed è l’ultima occasione per poter beneficiare di questa importante misura di welfare. Il governo Meloni ha deciso di estendere al 2023 il bonus di 150 euro 2023, per tutte le persone che hanno un contratto di collaborazione co.co.co, quindi con collaboratori coordinati e continuativi, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi con borsa di studio, i lavoratori stagionali intermittenti e lavoratori dello spettacolo.

MANOVRA & PENSIONI/ La "caccia al tesoro" che finisce senza flessibilità

Sono esclusi dalla scadenza i percettori del reddito di cittadinanza, i pensionati e i titolari di prestazioni di invalidità, e titolare di Naspi, Discoll e disoccupazione agricola, i lavoratori dipendenti che dovranno presentare un’autocertificazione. Per poter beneficiare del contributo economico bisogna avere un reddito inferiore a 20.000 euro all’anno per il periodo d’imposta relativo all’anno fiscale 2021. Tutti i lavoratori stagionali e intermittenti potranno già presentare domanda se non l’hanno già percepito nel novembre 2022.

SCENARIO ITALIA/ "L'idrogeno verde per non morire soffocati dalle limitazioni Ue"

Bonus 150 euro 2023: come presentare la domanda

È bene precisare che la domanda può essere presentata attraverso il servizio online, l’indennità una tantum €150 sarà accessibile tramite il punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche. Una volta che le persone si siano autenticate all’interno del portale attraverso le proprie credenziali, sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda. È possibile anche effettuare la richiesta telefonando al 803 164 la rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile.

LEGGI ANCHE:

Carta acquisti 2023/ Manovra, riconferma con 500 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA