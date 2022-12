Bonus 150 euro e assegno unico/ Chi può avere l’aumento e di quanto?

Per quanto concerne l’assegno unico universale e per tutti i nuclei familiari con quattro figli l’importo salirà a 150 euro. Ma come poter richiedere il contributo economico? Questo verrà versato in automatico o ci sarà bisogno di presentare qualche domanda? Anche se l’assegno unico universale è stato istituito l’anno scorso dal governo Draghi, è sempre bene ripetere la procedura per chi non ha ancora effettuato la richiesta.

Bonus occhiali 2023/ Valido anche per l'acquisto di lenti a contatto?

Bonus 150 euro e assegno unico: aumenti solo per le famiglie con 4 figli

Da marzo 2023 tutti i nuclei familiari che avranno almeno quattro figli a carico dovranno avere un assegno unico mensile aumentato fino a 150 euro. Il bonus esistente, ma grazie alla legge di bilancio 2023 ancora al vaglio del parlamento, potrà aumentare di qualche euro.

Già il presidente governo Draghi aveva infatti deciso di apportare una maggiorazione al bonus mensile per chi ha figli, la maggiorazione forfettaria infatti era stata prevista in 100 euro al mese e al prossimo anno sarebbe salita di 150 euro.

Bonus psicologo diventa permanente/ Aumento da 600 a 1.500 euro

Si tratta quindi di un assegno unico potenziato che verrà aumentato ulteriormente. L’ultimo decreto legislativo, il numero 230 del 29 dicembre 2021 aveva aumentato il contributo fino a 100 euro, ma con la manovra 2023 si è deciso di aumentare l’importo fino a 150 euro.

Bonus 150 euro e assegno unico: di quanto sarà l’aumento?

Gli aumenti però non sono per tutti, la manovra 2023 ha deciso che la maggiorazione dovrà essere praticata soltanto per le famiglie che hanno quattro figli a carico, indipendentemente dal reddito ISEE. In buona sostanza viene riconosciuto il disagio per quelle famiglie che hanno la necessità di dover amministrare più di 4 persone.

Carta acquisti 2023/ Cosa cambia con la new entry "Risparmio Spesa"

La maggiorazione comunque non va richiesta per tutti coloro che hanno già ricevuto l’assegno unico universale.

Quindi chi è già titolare del beneficio potrà stare tranquillo e, senza che venga fatta alcuna domanda, da marzo 2023 comincerà a ricevere la maggiorazione di 50 euro al mese. Per coloro che invece potrebbero beneficiare del contributo ma non lo hanno mai ottenuto, questo











© RIPRODUZIONE RISERVATA