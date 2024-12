L’Arera ha concesso il bonus gas 2024 per tutti quei nuclei familiari con un reddito economico basso e con difficoltà finanziarie evidenti. L’incentivo statale è arrivato in un momento di particolare difficoltà dove moltissimi cittadini italiani hanno perso tanto potere d’acquisto.

Con la conclusione del mercato tutelato moltissime famiglie italiane sono state costrette a dover pagare una somma più elevata per un rincaro in bolletta (sia della luce che del gas). Nel frattempo l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ha indetto degli sgravi importanti basati sull’ISEE e sul numero dei figli.

Bonus 2024 in scadenza: requisiti e importi/ Carta acquisti, mamme disoccupate, bonus bollette, asilo nido

Bonus gas 2024 basato su ISEE e numero di figli

Il bonus gas 2024 può essere ottenuto a patto di soddisfare i requisiti anagrafici (dipende il numero di figli) e reddituali (l’incentivo finanziario è proporzionato all’ISEE). Nei nuclei familiari fino ad un massimo di tre figli il tetto massimo sale a 9.530€ annuali, mentre per i componenti più numerosi (dove il numero minimo sale a quattro figli) il massimo annuo sale a 20.000€.

Bonus per donne vittime di violenza/ Fondi sbloccati, ritardo inconcepibile (10 dicembre 2024)

Bonus gas 2024: come richiederlo

Per richiedere il bonus gas 2024 occorre essere in possesso della DSU (che viene ottenuta dopo aver presentato l’ISEE correttamente aggiornato). Successivamente è necessario attendere l’approvazione da parte del Sistema Informativo Integrato.

Il Sii è l’unica piattaforma governativa in grado di poter comprovare la reale fattibilità di un soggetto/nucleo familiare, di ottenere l’incentivo statale per abbassare i costi in bolletta tramite degli accertamenti reddituali alla banca dati nazionale.

Importo e durata

L’importo dell’incentivo statale del gas cambia – come ricorda ARERA – in base al periodo, al numero dei componenti familiari e all’ISEE. Nei mesi invernali ad esempio, dove il costo è più alto per i consumi maggiori, anche il contributo sociale sarà più elevato.

Incentivi energia rinnovabile/ Contributi fino al 50%: come ottenerli (7 dicembre 2024)

Per chi volesse fare una stima e una simulazione è sufficiente collegarsi al sito ARERA e inserire i dati richiesti per simulare il costo in bolletta.

La durata massima è di 12 mesi, e si applica soltanto alle volture individualmente (per acqua, luce e gas). Al termine dell’anno fiscale è possibile rinnovare la richiesta presentando una nuova DSU più aggiornata.

Il bonus gas 2024 è valido anche per i condomini con impianto centralizzato. Per poterne godere (a patto di rispettare i tradizionali requisiti), è indispensabile essere titolari del contratto della fornitura.