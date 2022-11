Bonus 150 euro/ Potrebbe essere prorogato anche a dicembre?

Il governo Meloni ha dichiarato che come prima strategia per affrontare la crisi economica che stiamo vivendo sarà attuare delle misure in campo energetico e quindi far fronte al caro bollette. Sicuramente i 200 euro elargiti ad agosto e i 150 di novembre non basteranno alle famiglie italiane a far fronte ai rincari dovuti all’inflazione al caro energia. Per questo motivo Giorgia Meloni stava pensando di reiterare la misura anche nel mese di dicembre. Ma quanto è davvero possibile rendere concreto questo programma?

Bonus 150 euro: sarà prorogato anche a dicembre?

Andiamo con ordine, il bonus di 150 euro è servito alle famiglie che hanno un reddito inferiore ai 20.000 euro e non a quelle che hanno un ISEE di 35000 euro incluse nel decreto aiuti di agosto. Quindi si tratterà semplicemente di estendere il bonus anche per il mese prossimo essendo già collaudato il meccanismo per l’erogazione.

In particolare i beneficiari del bonus 150 euro sono :

i lavoratori dipendenti,

lavoratori domestici,

impiegato nel settore privato,

percettori di Naspi e Discol ,

e , beneficiare di disoccupazione agricola,

lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,

dipendenti che hanno beneficiato nel 2021 dell’indennità covid 2019,

lavoratori stagionali a tempo determinato i lavoratori dello spettacolo.

Bonus 150 euro: la misura costerebbe 3 miliardi

Lavoratori autonomi sprovvisti di partita IVA, gli incaricati alle vendite a domicilio, i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, i lavoratori autonomi e professionisti. Sulla base dell’articolo 19 del decreto legge ai commi 1 e 16 il bonus di 150 euro deve essere riconosciuto a seguito della dichiarazione del lavoratore. Si tratta certamente di un contributo che viene erogato solo nella misura in cui la mensilità di agosto prevede una retribuzione mensile inferiore a 1538 euro. Tuttavia la misura verrebbe a costare 3 miliardi di euro e per questo dovrebbe essere assunto un provvedimento ad hoc visto che al momento il margine di manovra è veramente risicato.

