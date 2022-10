Bonus 150 euro/ Potrebbe slittare il pagamento di novembre?

Il nuovo bonus di 150 euro che sarebbe dovuto essere erogato entro la mensilità di novembre per tutti i lavoratori dipendenti che avessero un netto inferiore a 1.538 euro mensili. Tuttavia è molto probabile che il datore di lavoro non riesca a verificare i requisiti per poter applicare direttamente il bonus in busta paga. Cosa potrebbe accadere in questa situazione?

Bonus bollette 600 euro/ E' possibile obbligare il datore di lavoro?

Bonus 150 euro: se non dovesse essere erogato a novembre può slittare?

La possibilità che un termine non venga rispettato per l’attribuzione del bonus di 150 euro in busta paga per tutti i lavoratori che hanno un reddito complessivo di 20.000 euro l’anno, si è già presentato con il bonus di 200 euro.

Se dunque non dovesse essere rispettata la scadenza di novembre, hai ragionevole pensare che potrebbe verificarsi un secondo scenario: adattando le indicazioni di cui alla circolare n° 73 INPS, il bonus venga accreditato:

Bonus 150 euro domanda online/ Scadenze e chi deve mandarla per non perderla

con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se erogata a dicembre), con denuncia Uniemens entro il 31 dicembre, ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL,

con quella quella erogata nel mese di novembre (anche se di competenza del mese di ottobre 2022), con denuncia Uniemens entro il 30 novembre, anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO/CIGS, FIS o Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).

Bonus energia 2022/ Ecco come le imprese possono farne richiesta

Bonus 150 euro: a chi spetta

Il bonus di 150 euro ha allargato la platea dei beneficiari rispetto al bonus di 200 euro che era destinato a coloro che avevano un reddito inferiore a 35 mila euro, ma venivano escluse alcune categorie. Invece il nuovo contributo è destinato a:

lavoratori dipendenti;

pensionati;

lavoratori autonomi;

lavoratori autonomi occasionali.

È verosimile che dato il poco tempo a disposizione ed eventuali altri parametri che potrebbero influire sulla busta paga di novembre, il bonus possa essere quindi erogato entro la mensilità di dicembre 2022.











© RIPRODUZIONE RISERVATA