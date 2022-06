Bonus 200 euro/ A luglio per tutti: calendario, ecco le date dei pagamenti

Abbiamo già parlato delle misure di welfare per redditi medio-bassi e per redditi alti che il governo ha messo in campo per contrastare i danni causati dalla pandemia. Il bonus di 200 euro per il mese di luglio è stato riconfermato anche all’interno del decreto aiuti negli articoli 31,32 e 33.

Bonus 200 euro: autonomi, come devono are richiesta

In particolare l’erogazione del bonus di 200 euro sarà saldata soltanto dopo la presentazione della richiesta da parte di lavoratori autonomi, lavoratori domestici, titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, agenti di commercio, lavoratori stagionali dello spettacolo.

Reddito di libertà/ 400 euro al mese per 12 mesi: cos'è e come richiederlo

Per queste categorie tuttavia non sono stati ancora stabiliti tempi e modi di erogazione del beneficio.

Le uniche categorie di lavoratori che sanno con esattezza quando verrà pagato il bonus integrativo di 200 euro sono pensionati, dipendenti pubblici, dipendenti privati, percettori del reddito di cittadinanza e percettori di naspi oppure dis-coll.

Bonus 50 mila euro aziende agricole/ Domanda dal 20 settembre 2022: come funziona

Bonus 200 euro: calendario pagamenti, le date

I pensionati riceveranno il contributo il primo luglio direttamente sull’accredito del libretto dove l’INPS inoltre il pagamento mensile, oppure potranno ritirarlo alla posta.

I dipendenti pubblici invece lo riceveranno il 27 luglio insieme ai percettori del reddito di cittadinanza che potranno riceverlo tra il 27 e il 31 luglio.

Invece i percettori di Naspi e dis-coll lo riceveranno intorno al 16 luglio.

e lo riceveranno intorno al 16 luglio. I dipendenti privati lo riceveranno direttamente una volta ricevuto lo stipendio del mese di luglio.

LEGGI ANCHE:

Bonus sport 2022/ Via alla prima erogazione: come funziona e cosa si può fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA