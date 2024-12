Ultimi giorni per fare domanda e attivare la Carta Dedicata a Te. La scadenza è fissata al 16 dicembre 2024, (che cade di lunedì), e possono farne richiesta i nuovi beneficiari che dovranno ritirare la loro carta presso uno degli uffici postali del loro territorio.

I nuovi beneficiari hanno ricevuto una comunicazione dal loro Municipio, invitandoli a ritirare la carta alle Poste. I vecchi beneficiari che hanno richiesto il rinnovo potranno invece godere dell’indennità semplicemente ricevendo l’accredito nella “vecchia carta”.

Carta Dedicata a Te dal valore di 500€: come ottenerle

La Carta Dedicata a Te ha un valore di 500€ da poter spendere in carburante, beni primari (alimentari) e per comprare biglietti e abbonamenti per viaggiare sui mezzi pubblici. La carta è valida per i nuclei familiari con ISEE massimo e corrispondente a 15.000€.

I beneficiari dell’indennità dovrebbero essere poco più di un milione. Per ciascuno di essi spetta un accredito da 500 euro da poter spendere nei beni sopra descritti. Il soddisfacimento dei requisiti deve risalire a massimo il 24 giugno di quest’anno (non oltre).

Le spese ammesse di natura alimentare coinvolgono 23 categorie, escludendo di fatto l’acquisto delle bibite alcoliche e altri costi elencati in misura.

L’importo della Carta Dedicata a Te può essere speso godendo di uno sconto del 15% offerto dagli store e dagli GDO convenzionati.

La priorità della carta viene data ai nuclei familiari in cui c’è almeno un figlio ed entrambi genitori all’interno dello stesso nucleo.

Come attivare la social card

I beneficiari della social card riceveranno una comunicazione dal Comune, che li invita a ritirare la carta PostePay (contenente già l’importo da 500 euro) presso un ufficio postale.

Come qualunque card, anche alla PostePay Dedicata a Te è assegnato PIN che permette di conoscere la lista dei movimenti e il saldo presso un qualunque ATM Postamat.

L’attivazione della carta – è indispensabile tenerlo a mente – ha una scadenza: il 16 dicembre 2024. Chiunque non rispetti questa data perderà il suo beneficio.