Bonus affitto giovani 2022, under 31/ A chi spetta, come funziona e come richiederlo

I bonus sociali voluti dal governo Draghi per far fronte alla crisi causata dalla pandemia ed ulteriormente aggravata dalla crisi economica dovuta alla guerra in Ucraina, si arricchisce anche con il bonus affitt0 2022 per i giovani under 31.

Bonus affitto giovani 2022: cos’è

Abbiamo già parlato dei bonus affitto 2022 per le imprese e per gli esercenti che utilizzano immobili ad uso non residenziale, adesso vediamo i bonus affitti 2022 per i giovani under 31.

Il provvedimento è stato inserito all’interno della legge di bilancio 2022, all’articolo 1 comma 155, che ha previsto una misura di welfare anche per giovani under 31.

Questa misura concerne un’agevolazione mediante detrazione dell’imposta lorda per il 20% dell’ammontare del canone di locazione. Il tetto massimo per la detrazione viene abbassato a €2000 a fronte dei 2400 previsti in passato.

A finanziare questa misura il bonus affitto giovani 2022 che mira a tutelare ragazzi e ragazze under 31 che si trovano in condizioni di svantaggio economico.

Bonus affitto giovani 2022: i requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Venendo i requisiti, i giovani che intendono presentare domanda per il bonus affitto giovani 2022 sono coloro di età compresa tra i 20 e i 31 anni e che abbiano necessariamente un reddito annuo non superiore a 15493,71 euro. Naturalmente la misura sarà concessa soltanto nel caso il soggetto richiedente abbia stipulato già precedentemente un contratto d’affitto per la sua prima abitazione.

Sono escluse tuttavia gli immobili residenziali dei genitori oppure quelli di lusso ed uso turistico. Il minimo di agevolazione prevista annualmente a di 991,61 euro mentre la detrazione massima è di €2000 e può essere richiesto entro quattro anni dal momento in cui si stipula il contratto d’affitto. La domanda per il bonus affitto giovani 2022 andrà presentata all’Agenzia delle entrate insieme ai documenti personali e a quelli relativi all’immobile preso in locazione, corredato dal contratto d’affitto firmato dalle parti e la dichiarazione dei redditi del richiedente oltre che al suo ISEE.

