Per il bonus agricoltura 2024 è previsto un contributo importante e a patto che quest’ultimo riguardi uno specifico tipo di coltivazione (che vedremo a breve). A stanziarlo è sia il territorio locale che l’Unione Europea.

L’incentivo può superare perfino i mille euro e riguarda la coltivazione di barbabietola da zucchero. Recentemente è già capitato che per alcune coltivazioni (come per l’insediamento delle api) gli agricoltori hanno ricevuto dei contributi economici di varia natura e importi.

Bonus agricoltura 2024: quanto si ricava producendo barbabietola

I contributi di maggior spicco tradotti in bonus agricoltura 2024 provengono principalmente dalle PAC (Politica Agricola Comune 2023-2027). Si tratta di incentivi economici diretti e a fondo perduto che possono essere accumulati (a patto di soddisfare i requisiti richiesti).

La prima condizione che ogni impresa agricola deve rispettare per rientrare nelle PAC riguarda l’adozione di sistemi mirati a ridurre l’inquinamento, a tutelare la biodiversità e ridurre i consumi idrici.

Nel caso della barbabietola da zucchero (che può far ricavare oltre 1.000€ a ettaro), la sua produzione è prevalente in Emilia Romagna, mentre il rendimento medio si attesta a 50 ton/ha con il 15% di zucchero che equivalgono a 7,5 ton/ha di zucchero.

Il costo medio relativamente alla produzione di barbabietola convenzionale è pari a 48€ per tonnellata (inclusi i 5€ a tonnellata per le polpe). Per la barbabietola biologica il costo medio è di gran lunga superiore: 70€ a tonnellata (comprensivi di 5 euro/tonnellata per le polpe).

Al rendimento economico aggiungiamo il contributo PAC. Per la barbabietola da zucchero si attesta a 657,93€ a ettaro di terreno. Questa grande convenienza si concretizza per via dell’elevata sostenibilità ambientale e molto apprezzata dall’UE tanto da incentivarne una grande produzione.

Contributi aggiuntivi

Al bonus agricoltura 2024 vanno aggiunti i contributi gestiti a livello locale. Giusto per fare un esempio pratico: le Marche prevedono ulteriori 200€ a ettaro per produrre barbabietola da zucchero. Infine, si possono ottenere gli aiuti come da decreto 63 del 2024.

I contributi PAC possono essere richiesti entro e non oltre il 30 agosto del 2024 (a pieno dei contributi). In alternativa, a fronte di una riduzione dei contributi diretti è possibile presentare l’istanza entro e non oltre il 24 settembre.