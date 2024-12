Nel 2025 sarà attivo il bonus anziani da 850 euro, anche noto come “assegno di assistenza”, che verrà riconosciuto agli over 80 che potranno godere di un trattamento aggiuntivo rispetto all’ordinaria indennità di accompagnamento (da 531,75€).

Il bonus da 850 euro viene assegnato purché venga utilizzato per acquistare i servizi mirati all’assistenza e alla cura per la non autosufficienza del beneficiario, e per poter remunerare adeguatamente i collaboratori domestici. Nell’attesa che vengano prima definite e poi pubbliche le modalità per fare domanda, analizziamo i requisiti necessari.

Bonus anziani 850 euro: quali sono i requisiti necessari?

Il bonus anziani 2025 da 850 euro viene riconosciuto agli over 80 che soddisfano determinate condizioni (sia reddituali che personali). Ecco quali sono i requisiti previsti dalla Legge affinché possa essere riconosciuto:

Necessità assistenziale gravissima;

ISEE sociosanitario inferiore a 6.000€;

Godere dell’assegno di accompagnamento (o soddisfare le condizioni minime per poterlo richiedere).

In base alle prime supposizioni, quasi sicuramente la domanda per l’incentivo verrà gestita telematicamente dall’ente previdenziale, ma per questo motivo si attendono le dovute conferme.

L’assegno di assistenza è stato approvato – almeno per il momento – per i primi due anni. Entrando in vigore l’1° gennaio 2025 e con scadenza al 31 dicembre del 2026.

Contributo esentasse

Il bonus anziani 850 euro può far cumulo con l’indennità di accompagnamento, e considerato che oggi quest’ultima è fissata su 531,75€ al mese, facendo una somma l’anziano fragilissimo potrebbe percepire fino a 1.381,76€ al mese esentasse e senza la possibilità che venga pignorato.

Il bonus dev’essere utilizzato unicamente per i servizi e il pagamento ai collaboratori domestici che si prendono cura del beneficiario (over 80 e in condizioni assistenziali gravissime). Lo stato della salute dev’essere a sua volta comprovata dall’INPS.

ISEE sociosanitario

Un documento importante ai fini dell’ottenimento del bonus anziani da 850 euro è l’ISEE sociosanitario. Si tratta dell’indicatore economico complessivo e mirato all’accesso alle prestazioni di natura sanitaria. Viene per altro ricavato dai soggetti in stato di disabilità e/o non autosufficienti.

A differenza dell’ISEE ordinario quello sociosanitario tiene in considerazione il solo reddito del beneficiario e non di quello degli altri componenti familiari.