“Bonus Asilo Nido per stranieri”/ Tribunale “Illegittimo destinarlo ai soli italiani”

Il bonus Asilo Nido, una somma di denaro destinata alle famiglie, soprattutto a quelle meno facoltose, per pagare la retta dei nidi, deve essere destinato non soltanto agli italiani, ma anche agli stranieri. Lo ha sentenziato senza troppi giri di parole il tribunale di Milano, dichiarando illegittima e soprattutto discriminatoria, l’esclusione appunto dal suddetto bonus degli stranieri privi del permesso di lungo periodo, ordinando quindi all’istituto previdenziale, l’Inps, e alla Presidenza del consiglio dei ministri, di consentire da nord a sud, di permettere a tutti gli stranieri regolari in Italia, quindi dotati di permesso di soggiorno in corso di validità, di usufruirne. La notizia è riportata quest’oggi dall’edizione online dell’agenzia Ansa, che a sua volta ha citato l’Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’immigrazione), l’Apn (Avvocati per niente onlus) e infine la Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), che hanno presentato ricorso alla Magistratura, dopo che già con l’assegno famigliare e il “Bonus mamma domani”, si era riusciti ad ottenere la dichiarazione di illegittimità delle precedenti norme.

BONUS ASILO NIDO PER GLI STRANIERI: IL RICORSO DI TRE ASSOCIAZIONI

“Nel caso del bonus asili – fanno sapere le tre associazioni che hanno fatto ricorso – l’esclusione era ancora più ingiusta perché dal 2020 il bonus è stato esteso anche alle famiglie facoltose ma non ai cittadini stranieri con permesso ordinario che sono spesso in condizione di maggior bisogno economico e per i quali quindi la possibilità per entrambi i genitori di avere assistenza per i figli piccoli e accedere così al mercato del lavoro è particolarmente importante”. Inoltre, si legge ancora, “in caso di bambini impossibilitati a frequentare il nido a causa di una condizione di disabilità, la prestazione si traduce in una somma da erogare alle famiglie per le spese di assistenza a casa e, dunque, una esclusione basata esclusivamente sul titolo di soggiorno era particolarmente irragionevole”. Una decisione storica quella del tribunale di Milano che apre a nuovi scenari non ipotizzati fino ad ora.



© RIPRODUZIONE RISERVATA