Bonus auto 2024, da oggi prenotazione incentivi/ Come richiederlo, per quali auto e le regole

Via libera oggi al bonus auto 2024 con la prenotazione degli incentivi per ottenere gli sconti sull’acquisto di veicoli non inquinanti: a partire dalle ore 10 di lunedì 3 giugno i concessionari possono inviare le domande per la prenotazione tramite la piattaforma predisposta dal Mimit. Il concessionario deve effettuare la registrazione sul sito per poi avviare la prenotazione del bonus per ogni auto venduta. Dunque, i clienti non hanno nessun onere ulteriore, né deve seguire una procedura: non spetta a loro occuparsi della prenotazione degli incentivi per ottenere gli sconti sul prezzo di acquisto dei veicoli.

Il produttore o chi ha importato il veicolo provvede al rimborso al venditore dello sconto che viene accordato all’acquirente. La procedura prevede che poi il concessionario o il rivenditore trasmetta al costruttore o all’importatore i documenti necessari per la richiesta del rimborso del contributo, che viene corrisposto tramite il credito di imposta.

REGOLE E CONTROLLI SUGLI INCENTIVI AUTO

Di recente Invitalia, che gestisce la piattaforma Ecobonus, ha ricordato che nella sezione normativa, oltre al testo del decreto, c’è la circolare con le indicazioni operative e la modulistica per la richiesta degli incentivi auto. Ma successivamente verrà pubblicato avviso sulle date e le modalità di prenotazione dei contributi per acquistare le auto di categoria M1 da usare per il servizio taxi o noleggio con conducente e dei bonus per chi è interessato invece all’installazione di impianti GPL e Metano sui mezzi di categoria M1. I bonus auto riguardano l’acquisto di mezzi non inquinanti di categoria M1 (auto), L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), N1 e N2 (veicoli commerciali).

Il bonus auto 2024 è valido anche per i veicoli di categoria M1 usati e veicoli commerciali N1 e N2 anche ad alimentazione non elettrica. I venditori hanno 270 giorni di tempo dalla data di inserimento della richiesta di prenotazione per confermare le operazioni, su cui verranno effettuati controlli, perché se emerge un’indebita fruizione del contributo allora sarà attivata la revoca.











